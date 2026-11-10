Nach GTA 6: Rockstar wird sich „drastisch“ verändern
Das letzte GTA erschien 2013 und das letzte Spiel von Rockstar hat jetzt auch schon acht Jahre auf dem Buckel. GTA 6 wird in diesem Jahrzehnt wohl das einzige Spiel des Take-Two-Studios sein. Doch das soll sich im nächsten Jahrzehnt ändern.
Rockstar plant mehr Spiele nach 2030
T2-Chef Strauss Zelnick hat bei IGN verraten, dass „sich Art und Tempo der Inhalte, die wir von unseren Kult-Franchises – darunter auch GTA – zu sehen bekommen werden, im Laufe des nächsten Jahrzehnts drastisch verändern werden“.
Zwischen 2030 und 2040 werden wir also vermutlich wieder mehr Spiele sehen, darunter mögliche Ableger, wie damals Vice City oder San Andreas nach GTA 3, oder ein Red Dead Redemption 3 mit der neuen Engine. Vielleicht kommt auch mal eine ganz neue Marke von Rockstar, sowas fände ich persönlich sehr spannend.
Doch da der Strauss Zelnick von „Kult-Franchises“ spricht, dürfte sich Rockstar in absehbarer Zeit auf das fokussieren, was wir kennen, sprich noch mehr GTA.
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Rockstars sollte sich wie früher wieder breiter aufstellen. Da gab es games wie Bully, Manhunt, L.A.Noire oder Max Payne. Jetzt gibt es nur noch Open World games. Dir verkaufen sich halt über den Online Modus gut und da brauch man als Entwickler nicht viel machen. Läuft ja von selbst. Ich bin froh wenn GTA6 draußen ist, dann liest man hier vielleicht auch wieder etwas anderes. Mittlerweile klickt man auf die Artikel auch nicht mehr weil es einen interessiert, sondern weil man getriggert ist.
hat der Vogel nicht behauptet dass nach GTA 6 die neuen Teile deutlich schneller kommen sollen? jz heisst es nach 2030? soviel ich weiss ist GTA 6s Rage die Basis für die kommenden Games und das Spiel soll sukzessive Updates in Form von Mini GTA’s bekommen um die Vision von Proiject Americas zu verwirklichen aber statt mit gähnender Leere (was gewesen wäre wenn sie es gerousht durchgezogen hätten) mit dem gleichen Detailreichtum wie GTA 6.
Wir haben fast 2027, das neue Jahrzehnt ist also nicht weit entfernt. Und man will ja sicher auch GTA Online etwas pushen. Sollte also 2030 oder 2031 ein Ableger kommen, und vorher ein DLC, wäre das doch ausreichend.