Nach GTA 6: Rockstar wird sich „drastisch“ verändern

Das letzte GTA erschien 2013 und das letzte Spiel von Rockstar hat jetzt auch schon acht Jahre auf dem Buckel. GTA 6 wird in diesem Jahrzehnt wohl das einzige Spiel des Take-Two-Studios sein. Doch das soll sich im nächsten Jahrzehnt ändern.

Rockstar plant mehr Spiele nach 2030

T2-Chef Strauss Zelnick hat bei IGN verraten, dass „sich Art und Tempo der Inhalte, die wir von unseren Kult-Franchises – darunter auch GTA – zu sehen bekommen werden, im Laufe des nächsten Jahrzehnts drastisch verändern werden“.

Zwischen 2030 und 2040 werden wir also vermutlich wieder mehr Spiele sehen, darunter mögliche Ableger, wie damals Vice City oder San Andreas nach GTA 3, oder ein Red Dead Redemption 3 mit der neuen Engine. Vielleicht kommt auch mal eine ganz neue Marke von Rockstar, sowas fände ich persönlich sehr spannend.

Doch da der Strauss Zelnick von „Kult-Franchises“ spricht, dürfte sich Rockstar in absehbarer Zeit auf das fokussieren, was wir kennen, sprich noch mehr GTA.

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