Schnäppchen

Lidl verkauft ab morgen GTA 6 im Angebot

Oliver Schwuchow
Von
7 Kommentare

Lidl will etwas vom Hype abhaben und verkauft ab morgen ebenfalls GTA 6 im hauseigenen Onlineshop. Es handelt sich um die „physische“ Version, also mit Code in der Box, für die PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X/S. Und ab morgen sollten auch die Boxen von anderen Shops bei den ersten Vorbestellern eintreffen.

Während GTA 6 in vielen Shops wie Amazon eine Woche vor Release ausverkauft ist, bietet Lidl das Spiel sogar im Angebot an, denn man möchte nur 69,99 Euro statt 79,99 Euro haben. Nicht der allerbeste Deal, den es bisher gab, aber 10 Euro kann man sich hier durchaus sparen (man benötigt allerdings auch Lidl Plus dafür).

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  1. FaceOfIngo ☀️
    sagt am

    Danke, für den Hinweis!
    Ich wollte morgen bei LIDL einkaufen, dass verschiebe ich dann besser auf den Nachmittag.🤔

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Die Leute die das kaufen stehen nicht morgens um 7 Uhr zu Öffnungsbeginn vor den Toren

      Antworten
  2. Sebastian 🍀
    sagt am

    Eine Strategie noch mehr Leute in das Datensammelprogramm von Lidl zu ziehen. Als (Neu-)Kunde muss man sich fragen: Sind mir meine Daten wirklich nur 10 Euro wert?

    Antworten
    1. Tom 🔅
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Ist ja nicht so, dass das der einzige Vorteil wäre, den man durch Lidl Plus hat. Und selbst, wenn das alleine jemanden motiviert, sich überhaupt erst Lidl Plus anzuschaffen, ist das doch in Ordnung. Ja, es ist „Datensammelprogramm”. Aber das sind Daten, die man freiwillig teilt, weil man die Vorteile haben möchte, oder es eben lässt, womit man die Vorteile nicht hat. Die Diskussion kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das ist ein ganz gewöhnliches Modell.

      Antworten
      1. Chris 👋
        sagt am zu Tom ⇡

        Ok, bei dem Spiel geschenkt aber bei Lebensmitteln ist der Knackpunkt: Man muss sich Datenschutz dann leisten können…

        …oder sowas hier machen: https://www.kuketz-blog.de/das-portierungskarussell-wegwerfnummern-teil-3/

        Antworten
        1. Tom 🔅
          sagt am zu Chris ⇡

          Ich verstehe deinen Punkt nicht. Als ob Lebensmittel etwas grundlegend anderes wären, was das Konzept einer Bonus-App betrifft. Und was der Link aussagen soll, ist mir auch nicht klar. Darauf brauche ich aber letztlich auch keine Antwort, weil Kuketz für mich nicht seriös ist.

          Antworten
    2. Maximilian ♾️
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Bei mir waren sie 5€ wert

      Antworten

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