Lidl verkauft ab morgen GTA 6 im Angebot

Lidl will etwas vom Hype abhaben und verkauft ab morgen ebenfalls GTA 6 im hauseigenen Onlineshop. Es handelt sich um die „physische“ Version, also mit Code in der Box, für die PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X/S. Und ab morgen sollten auch die Boxen von anderen Shops bei den ersten Vorbestellern eintreffen.

Während GTA 6 in vielen Shops wie Amazon eine Woche vor Release ausverkauft ist, bietet Lidl das Spiel sogar im Angebot an, denn man möchte nur 69,99 Euro statt 79,99 Euro haben. Nicht der allerbeste Deal, den es bisher gab, aber 10 Euro kann man sich hier durchaus sparen (man benötigt allerdings auch Lidl Plus dafür).

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