Der neue Apple TV 4K bietet 8 GB Arbeitsspeicher, doch tvOS begrenzt einzelne Apps und Spiele weiterhin auf maximal 2 GB RAM.

Apple hat die Hardware seiner Streamingbox deutlich aufgerüstet. Im neuen Modell stecken ein A19-Chip, 128 GB Speicherplatz und doppelt so viel Arbeitsspeicher wie beim Vorgänger. Der Preis liegt inzwischen bei 349 Euro. Zu viel für manche.

Gerade für Spiele könnte der zusätzliche Speicher interessant sein. Allerdings dürfen Anwendungen offenbar nicht mehr RAM verwenden als auf dem bisherigen Apple TV 4K. Das berichtet 9to5Mac nach eigenen Tests.

Apple TV 4K: tvOS beendet Apps bei mehr als 2 GB RAM

Die Redaktion konnte nach eigenen Angaben bestätigen, dass tvOS eine Anwendung zwangsweise beendet, sobald sie mehr als 2 GB Arbeitsspeicher belegt. Auch die Entwicklerfunktion os_proc_available_memory meldet weiterhin diese Obergrenze.

Für gewöhnliche Streaming-Apps dürfte das kaum eine Rolle spielen. Bei aufwendigeren Spielen sieht die Sache anders aus. Hier kann der begrenzte Arbeitsspeicher durchaus zum Problem werden, obwohl die Hardware eigentlich mehr hergeben würde.

Unklar ist, ob Apple das Limit bewusst beibehält oder schlicht noch nicht angepasst hat. Spekuliert wird auch darüber, ob ein Teil des zusätzlichen RAM für KI-Funktionen von Siri reserviert ist. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Auch beim Speicherplatz setzt tvOS Grenzen

Interessant ist außerdem, dass die 128 GB interner Speicher nicht beliebig von einzelnen Anwendungen genutzt werden können. Für App-Pakete gilt eine Grenze von ungefähr 4 GB. Zusätzlich lassen sich rund 20 GB für weitere Inhalte reservieren.

Besonders ärgerlich ist die RAM-Beschränkung für Entwickler, die anspruchsvolle Spiele auf Apple-Hardware portieren möchten. Einige entsprechende Projekte waren bereits beim Vorgänger an der 2-GB-Grenze gescheitert.

Ob Apple diese Einschränkung mit einem späteren tvOS-Update aufhebt, ist derzeit offen. Technisch wäre mehr Arbeitsspeicher vorhanden. Nutzen dürfen ihn einzelne Anwendungen bislang nicht.

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