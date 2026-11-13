Kommentar: Das Ende des Apple TV

Ich warte seit Jahren auf einen neuen Apple TV, der schon viel früher geplant war und sich immer wieder verzögerte. Jetzt ist er da und ich werde ihn nicht kaufen. Es geht sogar so weit, dass ich meinen alten Apple TV (die erste 4K-Generation mit der alten Fernbedienung, siehe Bilder im Beitrag) abgebaut und eingetütet habe.

Apple TV mit tvOS 26 war ein Fehler

Dafür gibt es mehrere Gründe. Fangen wir mit dem Ende des aktuellen Apple TV an, der seit tvOS 26 nicht mehr wirklich nutzbar war. Dieses Update hätte auf die alte 4K-Generation nie kommen dürfen. Oder man hätte noch tvOS 27 liefern müssen.

Ruckler, Freezes, die einstige Stärke, das simple, schnelle und schöne UI von tvOS, wurde zerstört. Und dabei bekam ich nicht einmal Liquid Glass. Ich schätze ja den sehr langen Support, aber das war ein Update zu viel. Und das 27er-Update, was den Fokus vor allem auf Stabilität legte und alte Geräte optimierte, kam nicht mehr.

Also haben wir uns immer mehr den TV-Apps von Samsung gewidmet und uns damit angefreundet. Ja, Tizen ist keine Schönheit, aber mittlerweile schnell und stabil genug und Netflix oder Disney+ sind immer gleich. Selbst Apple TV (Plus).

Dennoch, der neue Apple TV hatte immer seinen Reiz in den letzten Monaten und als er vorgestellt wurde, habe ich auch nicht schlecht beim Preis gestaunt. Es ist nicht so, dass mir das jetzt wirklich wehtun würde, aber der enorme Preisanstieg hat mich doch kurz überlegen lassen. Und mir fehlten am Ende die Argumente.

Apple verschenkt zu viel Potenzial

Apple hat die Box nie für Gaming optimiert, das macht bis heute keinen Spaß mit einem Apple TV und als eingeschränkte Plattform gibt es auch sowas wie Cloud Gaming nicht. Für Gaming haben wir also ein weiteres Dock für die Switch geholt.

Und sonst? Die Streaming-Apps sind es nicht. Das UI wäre noch ein Vorteil, aber dort ist man eigentlich kaum unterwegs und navigiert nur kurz zu den Apps. Dafür 350 Euro? So locker sitzt das Geld dann auch nicht. Wäre noch Smart Home.

Der neue Apple TV hat ein Mikrofon, gute Idee, auf sowas habe ich sogar gehofft, aber Siri AI in der EU ist weiterhin ein offenes Buch. Apple könnte Siri AI auch ohne die paar EU-kritischen Extras anbieten, wie Google es macht, will man aber nicht.

Und wenn ich eins in über zwei Jahrzehnten als „Tech-Blogger“ gelernt habe, dann das: Kaufe niemals, wirklich niemals, ein Produkt mit einem Versprechen. Am Ende ist das wie bei der Apple Intelligence oder iOS und es kommen viele Dinge, die man erst zeigte, nicht (oder nicht in die EU). Erst dann kaufen, wenn wirklich alles da ist.

Apple nutzt das Potenzial dieser kleinen Box bis heute nicht, da wäre bei Apple Arcade, bei Smart Home, bei KI und Co. so viel mehr möglich. Am Ende ist das auch nur eine schöne Oberfläche, mit der man die gleichen Apps wie überall öffnet.

Nicht falsch verstehen, ich mochte den Apple TV immer, damals waren die Apps und Oberflächen von Smart TVs aber eine Zumutung. Mittlerweile sind sie gut, sie haben Dinge wie AirPlay, Dinge wie Xbox Cloud Gaming, man kann mehrere KI-Dienste einrichten, sie haben die ganzen Boxen und Sticks überflüssig gemacht.

Am Ende ist ein Apple TV ein reines Luxusprodukt, welches kaum mehr kann, als der TV selbst. Doch wenn man so ein Produkt ist, dann muss man sich auch etwas mehr anstrengen und nicht noch weniger als die heutigen Smart TVs anbieten.

Vielleicht feiert der Apple TV eines Tages wieder ein Comeback bei mir, ich wollte ihn mir wirklich schönreden, weil ich mit dem alten Modell so viele Jahr wirklich sehr zufrieden war. Aber 350 Euro und das ohne Siri AI waren sogar mir zu viel des Guten. Und ich würde mich wirklich als sehr großen Fan des Apple TV bezeichnen.

Was ich bei der Box ändern würde

Ich glaube nicht, dass die Box noch wichtig genug für Apple ist, aber nehmen wir mal an, dass John Ternus das anders sieht und TV wieder pushen möchte. Was muss Apple ändern? An erster Stelle würden bei mir Smart Home mit Siri AI stehen.

Bringt alles, bringt mehr, bringt exklusive TV-Funktionen, bringt es in die EU und garantiert, dass wir hier immer alle neuen Funktionen sehen. Wenn so eine Box im Zentrum des Wohnzimmers steht, dann muss sie Zentrum des Smart Home sein.

Darüber hinaus darf sich die Plattform gerne für Gaming-Dienste öffnen und sowas wie Xbox Cloud Gaming und Co. zulassen. Oder Apple Arcade wird endlich mehr als nur ein Abo für 0815-Casual-Smartphone-Spiele, aber es sieht derzeit so aus, als ob eher das Gegenteil der Fall ist und hochwertige Spiele eine Seltenheit sind.

Dazu noch ein paar moderne Standards wie Dolby Vision 2 und HDR10+ Advanced und das war es eigentlich auch schon. Dann wären mir sogar 400 Euro egal, denn über einen Zeitraum von fast 10 Jahren lohnt sich diese Anschaffung schon wieder.

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