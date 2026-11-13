Kommentar: Das Ende des Apple TV
Ich warte seit Jahren auf einen neuen Apple TV, der schon viel früher geplant war und sich immer wieder verzögerte. Jetzt ist er da und ich werde ihn nicht kaufen. Es geht sogar so weit, dass ich meinen alten Apple TV (die erste 4K-Generation mit der alten Fernbedienung, siehe Bilder im Beitrag) abgebaut und eingetütet habe.
Apple TV mit tvOS 26 war ein Fehler
Dafür gibt es mehrere Gründe. Fangen wir mit dem Ende des aktuellen Apple TV an, der seit tvOS 26 nicht mehr wirklich nutzbar war. Dieses Update hätte auf die alte 4K-Generation nie kommen dürfen. Oder man hätte noch tvOS 27 liefern müssen.
Ruckler, Freezes, die einstige Stärke, das simple, schnelle und schöne UI von tvOS, wurde zerstört. Und dabei bekam ich nicht einmal Liquid Glass. Ich schätze ja den sehr langen Support, aber das war ein Update zu viel. Und das 27er-Update, was den Fokus vor allem auf Stabilität legte und alte Geräte optimierte, kam nicht mehr.
Also haben wir uns immer mehr den TV-Apps von Samsung gewidmet und uns damit angefreundet. Ja, Tizen ist keine Schönheit, aber mittlerweile schnell und stabil genug und Netflix oder Disney+ sind immer gleich. Selbst Apple TV (Plus).
Dennoch, der neue Apple TV hatte immer seinen Reiz in den letzten Monaten und als er vorgestellt wurde, habe ich auch nicht schlecht beim Preis gestaunt. Es ist nicht so, dass mir das jetzt wirklich wehtun würde, aber der enorme Preisanstieg hat mich doch kurz überlegen lassen. Und mir fehlten am Ende die Argumente.
Apple verschenkt zu viel Potenzial
Apple hat die Box nie für Gaming optimiert, das macht bis heute keinen Spaß mit einem Apple TV und als eingeschränkte Plattform gibt es auch sowas wie Cloud Gaming nicht. Für Gaming haben wir also ein weiteres Dock für die Switch geholt.
Und sonst? Die Streaming-Apps sind es nicht. Das UI wäre noch ein Vorteil, aber dort ist man eigentlich kaum unterwegs und navigiert nur kurz zu den Apps. Dafür 350 Euro? So locker sitzt das Geld dann auch nicht. Wäre noch Smart Home.
Der neue Apple TV hat ein Mikrofon, gute Idee, auf sowas habe ich sogar gehofft, aber Siri AI in der EU ist weiterhin ein offenes Buch. Apple könnte Siri AI auch ohne die paar EU-kritischen Extras anbieten, wie Google es macht, will man aber nicht.
Und wenn ich eins in über zwei Jahrzehnten als „Tech-Blogger“ gelernt habe, dann das: Kaufe niemals, wirklich niemals, ein Produkt mit einem Versprechen. Am Ende ist das wie bei der Apple Intelligence oder iOS und es kommen viele Dinge, die man erst zeigte, nicht (oder nicht in die EU). Erst dann kaufen, wenn wirklich alles da ist.
Apple nutzt das Potenzial dieser kleinen Box bis heute nicht, da wäre bei Apple Arcade, bei Smart Home, bei KI und Co. so viel mehr möglich. Am Ende ist das auch nur eine schöne Oberfläche, mit der man die gleichen Apps wie überall öffnet.
Nicht falsch verstehen, ich mochte den Apple TV immer, damals waren die Apps und Oberflächen von Smart TVs aber eine Zumutung. Mittlerweile sind sie gut, sie haben Dinge wie AirPlay, Dinge wie Xbox Cloud Gaming, man kann mehrere KI-Dienste einrichten, sie haben die ganzen Boxen und Sticks überflüssig gemacht.
Am Ende ist ein Apple TV ein reines Luxusprodukt, welches kaum mehr kann, als der TV selbst. Doch wenn man so ein Produkt ist, dann muss man sich auch etwas mehr anstrengen und nicht noch weniger als die heutigen Smart TVs anbieten.
Vielleicht feiert der Apple TV eines Tages wieder ein Comeback bei mir, ich wollte ihn mir wirklich schönreden, weil ich mit dem alten Modell so viele Jahr wirklich sehr zufrieden war. Aber 350 Euro und das ohne Siri AI waren sogar mir zu viel des Guten. Und ich würde mich wirklich als sehr großen Fan des Apple TV bezeichnen.
Was ich bei der Box ändern würde
Ich glaube nicht, dass die Box noch wichtig genug für Apple ist, aber nehmen wir mal an, dass John Ternus das anders sieht und TV wieder pushen möchte. Was muss Apple ändern? An erster Stelle würden bei mir Smart Home mit Siri AI stehen.
Bringt alles, bringt mehr, bringt exklusive TV-Funktionen, bringt es in die EU und garantiert, dass wir hier immer alle neuen Funktionen sehen. Wenn so eine Box im Zentrum des Wohnzimmers steht, dann muss sie Zentrum des Smart Home sein.
Darüber hinaus darf sich die Plattform gerne für Gaming-Dienste öffnen und sowas wie Xbox Cloud Gaming und Co. zulassen. Oder Apple Arcade wird endlich mehr als nur ein Abo für 0815-Casual-Smartphone-Spiele, aber es sieht derzeit so aus, als ob eher das Gegenteil der Fall ist und hochwertige Spiele eine Seltenheit sind.
Dazu noch ein paar moderne Standards wie Dolby Vision 2 und HDR10+ Advanced und das war es eigentlich auch schon. Dann wären mir sogar 400 Euro egal, denn über einen Zeitraum von fast 10 Jahren lohnt sich diese Anschaffung schon wieder.
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Gelten die EU-kritischen Extras überhaupt? Dachte das ist eher ein iPhone-Problem, weil es ein Marktrelevantes Produkt ist.
Ich hab mir Anfang diesen Jahres erst einen geholt (also den 22er 3rd Gen.) und bleibe auch dabei. Allein schon weil mein LG G5 nach dem Datenschutzskandal komplett vom Netz ist und bleibt, was man bei Samsung übrigens auch nur empfehlen kann. So schlecht muss der erstmal werden, als dass ich auf die TV-Apps zurückgreife, auch wenn das theoretisch genauso reicht. Gibt zur Not auch brauchbare AndroidTV Boxen.
Allerdings muss ich auch bei diesem Gerät sagen, dass es eigentlich nie so 100pro flüssig lief, es hatte immer wieder mal seine Gedenksekunden und Hänger, und der Hauptgrund sind die Animationen, die bremsen. Als ich kürzlich Infuse ausprobiert habe, hat er sich fast komplett erhangen.
Vom neuen Modell hatte ich mir auch viel versprochen. Ich wollte einen geilen Upscale und Geforce Now, und paar andere Kleinigkeiten. Dafür hätte ich die 350 Piepen auch ohne Murren sofort bezahlt. Aber Pustekuchen. Außer ein Mal feucht durchgewischt, hat Apple quasi nix gemacht.
Woher kommt diese abstruse Erwartungshaltung? Als ob Apple dafür bekannt wäre plötzlich tausend Neuigkeiten in seine Hardware zu packen… Es wird doch fast immer nur ein bisschen Produktpflege betrieben und fertig.
Ich meine selbst der Wunsch von gefühlt allen nach passthrough Unterstützung war völlig unrealistisch, da wusste doch jeder der 2+2 zusammenzählen kann das dies nicht kommt…
Debattiere ja noch mit mir ob ich dem ATV weiter die Treue halten soll oder auch auf das Android TV meines Fernsehers umsteigen soll.
Hauptargument ist auch bei mir, das meine aktuelle Kiste Mega langsam ist und ein Upgrade für den Preis schwer vermittelbar ist, wenn man das Gleiche auch vom Smart-TV bekommen kann.
Claude mit dem TV verbunden ist Android-TV nach 2 Prompts werbefrei und sieht aus wie AppleTV. Selbst AirPlay kann die Kiste. Und die Fernbedienung habe ich dank Claude auch so programmiert wie ich sie brauche.
Lach, dachte mir schon das demnächst so ein rant Artikel kommt.
Hättest einfach die vorherige Generation 2022 holen sollen oder ein bisschen später für wenig Geld gebraucht, dann wäre so ein Text wohl nicht entstanden….
Tjoa, selber schuld, wer zu spät kommt den bestraft das Leben und so. Von mir gibtʼs jedenfalls kein Mitleid.
Brauche ich nicht, habe mir das Geld von damals und jetzt gespart. Wir sind zufrieden gerade. Wären wir es nicht, hätte ich die 350 gezahlt oder einen gebrauchten TV geholt.
Trotzdem alles sehr erheiternd, vor allem die zig Artikel wo du immer und immer und immer wieder erwähnt hast bald kommt der neue ATV und du wartest da schon sehnsüchtig und seit Jahren drauf und dann kommt endlich endlich Tag X und der Preis haut dir voll eins in die Leber und du gehst weinend schon in Runde 1 K.O. 🤣🤣🤣
Der Preis ist es nicht, hast du den Beitrag gelesen?
Ja ja, es sind angeblich die Features und anderes Zeug was vorher klar absehbar das es definitiv nicht kommt…
Für 150€ hättest du trotzdem zugeschlagen, mach dir nichts vor.
Dass die 349 Euro für das neue Apple TV schwer zu rechtfertigen sind, wenn man die Box im Grunde nur als Starter für Netflix und Disney+ nutzt, sehe ich genauso. Bei dem Preissprung fehlt schlicht ein günstigeres Einstiegsmodell.
Beim Blick auf die Alternativen drehst du den Spieß aus meiner Sicht aber unbewusst um. Du schreibst, du wolltest dir das Apple TV schönreden, dabei redest du dir gerade Tizen ganz schön schön 😉 Ein Smart-TV-System ist heute zwar deutlich schneller als früher, spielt technisch aber immer noch in einer anderen Liga. Auf dem Samsung-Homescreen wird man permanent mit Werbung und Datensammelei per Automatic Content Recognition konfrontiert, während tvOS komplett werbefrei bleibt. Dazu kommen Dinge wie sauberes Frame-Matching inklusive QMS, Lossless-Audio, die nahtlose HomePod-Einbindung und ein vollwertiger Thread- und Matter-Hub. All das liefert der Fernseher so nicht.
Auch bei der Nutzungsdauer widersprichst du dir ein wenig. Am Ende schreibst du, 400 Euro wären dir bei einer Laufzeit von fast zehn Jahren egal. Genau diese neun Jahre an großen Updates hat dein 2017er Apple TV aber gerade abgeliefert. Bei Fernsehern sieht die Realität leider ganz anders aus. Selbst wenn Samsung für neuere Oberklasse-Modelle mittlerweile längere Updates verspricht, geht den schwachen TV-Prozessoren nach ein paar Jahren deutlich früher die Luft aus, während die Oberfläche immer weiter mit Werbung vollgepackt wird. Spätestens dann landet am Ende doch wieder eine externe Box am HDMI-Port.
Zwei kleine Ergänzungen noch zu den technischen Punkten. Cloud Gaming scheitert auf tvOS längst nicht mehr an Apple, der App Store ist dafür schon seit 2024 offen. Dass es keine native Xbox-App gibt, liegt schlicht daran, dass Microsoft lieber auf Browser-Lösungen setzt. Und Dolby Vision 2 würde dir an deinem Samsung-TV ohnehin nichts bringen, da Samsung Dolby Vision aus Lizenzgründen komplett blockiert.
Unterm Strich ist deine Entscheidung gegen den Kauf bei dem Preis absolut nachvollziehbar. Aber eben nicht, weil Tizen auf Augenhöhe wäre, sondern weil dein Nutzungsverhalten die eigentlichen Stärken einer dedizierten Box gar nicht mehr abruft.
Wieso sollte mich als Endkunden interessieren, weshalb und warum es kein cloud Gaming gibt? Ob es nun an Microsoft oder sonst wen liegt, interessiert mich persönlich recht wenig und macht es halt nicht vertretbar, wenn es ich möchte.
Ich kann jedes Wort unterschreiben. Damit hat sich Apple keinen Gefallen getan.
Nichts geht über den Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation).
Schnurrt wie ein Lamborghini im Leerlauf in der Fußgängerzone der Hochsaison am Markusplatz in Venedig.
Läuft. Hat aber auch nur 169€ damals gekostet.
Ahja und bitte Überschrift ändern:
„Das Ende meines Apple TV.“
Sonst wirkt der Artikel zu gewollt.
Naja, es ist ja als Kommentar gekennzeichnet da kann man das schon so machen
Stimmt. Kann man. Wirkt aber sehr billig.