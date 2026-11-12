Gaming

Intergalactic: Naughty Dog äußert sich zum neuen Spiel

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Naughty Dog ist eines der besten und wichtigsten PlayStation Studios, doch man wird fast die PS5-Ära mit einem neuen Spiel verpassen. Ein letztes Highlight wird es aber noch geben, wenn auch erst 2027 und kurz vor der PS6-Ära: Intergalactic.

Man hat jedenfalls bestätigt, dass man Intergalactic: The Heretic Prophet nächstes Jahr zeigen wird, ob es auch 2027 erscheint, ist offen. Dafür spricht aber, dass man laut Neil Druckmann bereits in der „letzten Produktionsphase“ angekommen ist.

Im Gespräch mit „Revenge of“ hat der Chef von Naughty Dog auch verraten, dass Intergalactic eine Mischung aus Jak, Uncharted und The Last of Us wird und man uns bald Gameplay und mehr Details zur Story zeigen wird. Das soll ein großes SciFi-Abenteuer werden, was alle bisherigen Erfahrungen von Naughty Dog vereint.

Ich bin wirklich gespannt, was Naughty Dog hier geplant hat, aber das, was man uns vor zwei Jahren zeigte (viel zu früh), sah gut aus. Meine Vermutung ist, dass Intergalactic als großer Blockbuster für PlayStation 5 für Ende 2026 geplant ist.

Gta 6 Jason Duval
Gaming · 12. November 2026

Neue Orte für GTA? Rockstar äußert sich zur Zukunft

Ich freue mich auf eine Zeit, in der die USA mal nicht mehr der Fokus in vielen Bereichen sind und … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich glaub ja noch nicht an einen Release im nächsten Jahr, obwohl ich mich sehr darüber freuen würde.

    Allgemein bin ich sehr gespannt auf das Spiel, und hoffe, dass man sich vielleicht doch nicht so sehr auf die offene Welt eingelassen hat.
    Aber wenn sie die Atmosphäre die der Teaser angedeutet hat halten können, bin ich sowas von am Start.

    Antworten

Mehr entdecken
Philips Hue: Black Friday Sale 2026 gestartet
12.11.26 · Smart Home
Avengers Endgame: Neue Version ab morgen bei Disney+ verfügbar
12.11.26 · Unterhaltung
Lidl verkauft ab morgen GTA 6 im Angebot
11.11.26 · Gaming
Apple CarPlay: Google bringt Gemini ins Auto
12.11.26 · Dienste
GTA 6 bricht alle Rekorde, aber Rockstar schweigt
11.11.26 · Gaming
Lage eskaliert weiter: Nvidia sucht neuen Chef
12.11.26 · News
Neue Orte für GTA? Rockstar äußert sich zur Zukunft
12.11.26 · Gaming
Sony fährt PC-Strategie noch weiter zurück
11.11.26 · Gaming
Das elektrische „Hypercar“ ist gescheitert
11.11.26 · Mobilität
Nintendo nennt Verkaufszahlen für Zelda: Ocarina of Time
11.11.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation
mobiFlip / News / Gaming / Intergalactic: Naughty Dog äußert sich zum neuen Spiel