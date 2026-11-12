Intergalactic: Naughty Dog äußert sich zum neuen Spiel

Naughty Dog ist eines der besten und wichtigsten PlayStation Studios, doch man wird fast die PS5-Ära mit einem neuen Spiel verpassen. Ein letztes Highlight wird es aber noch geben, wenn auch erst 2027 und kurz vor der PS6-Ära: Intergalactic.

Man hat jedenfalls bestätigt, dass man Intergalactic: The Heretic Prophet nächstes Jahr zeigen wird, ob es auch 2027 erscheint, ist offen. Dafür spricht aber, dass man laut Neil Druckmann bereits in der „letzten Produktionsphase“ angekommen ist.

Im Gespräch mit „Revenge of“ hat der Chef von Naughty Dog auch verraten, dass Intergalactic eine Mischung aus Jak, Uncharted und The Last of Us wird und man uns bald Gameplay und mehr Details zur Story zeigen wird. Das soll ein großes SciFi-Abenteuer werden, was alle bisherigen Erfahrungen von Naughty Dog vereint.

Ich bin wirklich gespannt, was Naughty Dog hier geplant hat, aber das, was man uns vor zwei Jahren zeigte (viel zu früh), sah gut aus. Meine Vermutung ist, dass Intergalactic als großer Blockbuster für PlayStation 5 für Ende 2026 geplant ist.

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