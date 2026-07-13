id Software: Ein neues Doom ist wohl in Entwicklung
Microsoft sprach im Rahmen des Neustarts der Xbox nicht über id Software und daher waren viele geschickt, als bekannt wurde, dass man fast das komplette Team hinausgeworfen hat. Die Lage bei id Software wurde letzte Woche häufig diskutiert.
Das ging sogar so weit, dass sich das Entwicklerstudio mit einem Statement zur Wort meldete und bekannt gab, dass man nicht aufgelöst wurde und auch kein Support-Studio wird, man sei in etwa so groß wie beim Release von Doom (2026).
Und nicht nur das, wie Tom Warren von The Verge erfahren hat, sei man „in der ersten Phase eines neuen Doom-Spiels“ bei der Entwicklung. Sieht so aus, als ob Microsoft diese Marke im Rahmen der Neuausrichtung also nicht einkassiert hat.
Mit weiteren Projekten von id Software sollte man bei dieser neuen Größe des Xbox Studios allerdings nicht mehr rechnen, denn wie man selbst schreibt, sei man jetzt gerade groß genug, um ein Spiel zu entwickeln, ein neues Quake kommt nicht.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Irgendwie kommt es mir hier langsam wie Boulevard Journalismus vor. Den einen Tag steht das Studio kurz vor der Schließung. Jetzt arbeit man an einem neuen Spiel und dort steht auch nichts von man ist nur so groß, um ein Spiel zu entwickeln. Dort steht das sie so groß sind wie, sie es waren als sie Doom 2016 entwickelt haben, dass heißt nicht das sie nur 1 Spiel gleichzeitig entwickeln können mit der Anzahl an Mitarbeitern.