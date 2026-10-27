Gaming

Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo hat heute, womit keiner gerechnet hat, zu einem kleinen Event geladen und will uns morgen (28. Oktober) um 15 Uhr neue Spiele zeigen. Es ist eine Indie World, kleinere Entwickler stehen im Fokus und Spiele von Nintendo gibt es nicht.

Das Event ist „rund 15 Minuten“ lang, so Nintendo, und wir werden nicht nur Spiele für die Switch 2 sehen, auch die Switch ist noch mit dabei. Kein Wunder, mit über 150 Millionen verkauften Einheiten werden Drittanbieter das noch lange supporten.

Gaming · 27. Oktober 2026

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