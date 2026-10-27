Gaming

Nintendo Switch 2: Spekulation über eine neue Lite-Version

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Nintendo überraschte bei der ersten Switch mit einer Switch Lite, die eigentlich gar keine Switch war, da man nicht „switchen“ konnte. Es gab nur den Handheld und fest verbaute Joy Con. Es war das unbeliebteste Modell der ersten Switch, aber Nintendo konnte immerhin über 25 Millionen Einheiten der Lite-Version verkaufen.

Nintendo Switch 2, Lite und OLED

Das macht einen Anteil von knapp 17 Prozent der Switch-Verkaufszahlen, vielleicht genug, um auch über eine Nintendo Switch 2 Lite nachzudenken. Eine kommende Ankündigung von Samsung für einen neuen Chip, der optimal für so eine Switch 2 Lite wäre, feuert aktuell die Gerüchte an, ist bisher allerdings nur reine Spekulation.

Die Nintendo Switch Lite kam übrigens etwas mehr als zwei Jahre nach der ersten Switch, sollte sich Nintendo treu bleiben, dann wäre das eine Konsole für Ende 2027 und Weihnachten. Vielleicht auch perfekt für das neue Pokémon und eine jüngere Zielgruppe, immerhin wurde die aktuelle Switch 2 jüngst noch teurer.

Nintendo Switch Oled Lite Alle

Ich fand das Konzept der ersten Lite-Version am Anfang spannend, aber es fehlte mir dann doch der TV-Modus. Und obwohl diese Version kein gigantischer Erfolg war, so hat sie sich alleine deutlich besser als beispielsweise die Wii U über ihre komplette Lebenszeit verkauft. Abwegig wäre so ein Modell von Nintendo nicht.

Ich habe sowieso den Eindruck, dass Nintendo mit der Switch 2 das Playbook der ersten Switch mehr oder weniger wiederholt, immerhin steht auch eine neue OLED-Version im Raum. Doch bei 500 Euro für die normale Switch 2 und noch mehr Geld für ein OLED-Modell wäre bei dieser Generation eine Lite gar keine schlechte Idee.

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  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Wird viel auch der Preis entscheiden.

    Antworten
  2. Jochen Spreizer 🪴
    sagt am

    Ich warte auch sehnsüchtig auf ne Switch 2 lite, TV Anbindung brauche ich nicht.

    Antworten
  3. Tom 🔅
    sagt am

    Ich wäre theoretisch in der Zielgruppe, weil ich den TV-Modus noch nie benutzt habe und vermutlich auch nie benutzen werden. Aber da ich bereits eine Switch 2 habe, falle ich dann doch wieder aus der Zielgruppe heraus.

    Antworten

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