Firmware und Updates

Nothing OS 5.0: Open Beta-Testprogramm für Nothing Phone 2a/2a Plus startet

Giovanni Senioroce
Von
Nothing Phone 2a Header
Bildquelle: Nothing

Nachdem Nothing die finale Version von Nothing OS 5.0 basierend auf Android 17 für das Nothing Phone 3 veröffentlicht hat, will das Unternehmen die finale Version der neuen Hauptversion auch für andere Smartphone-Modelle veröffentlichen.

Speziell für das Nothing Phone 2a und das Nothing Phone 2a Plus wird nun das Open Beta-Testprogramm gestartet, bevor bereits Anfang November die finale Version offiziell erscheinen wird.

Der Zugriff auf die Beta-Version ist ab sofort für testwillige Nutzer möglich. Die Voraussetzung ist das Herunterladen einer APK-Datei, die dann den Zugriff auf die Beta-Version ermöglicht.

Wie üblich bei einem Testprogramm warnt Nothing vor eventuellen Fehlern und Abstürzen und weist auch darauf hin, dass der Verlust aller Daten möglich ist.

Firmware und Updates · 15. Oktober 2026

Nothing Phone: Neues Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht

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