Firmware und Updates
Nothing Phone: Neues Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht
Während das Unternehmen Nothing für das Flaggschiff-Smartphone Nothing Phone 3 bereits das bislang größte Software-Update in Form von Nothing OS 5.0 basierend auf Android 17 veröffentlicht hat, müssen sich die Besitzer der anderen Smartphones noch ein wenig gedulden. Bis es soweit ist, erhalten einige Modelle zunächst das übliche monatliche Firmware-Update.
Da es sich bei dem Update eher um ein Firmware-Update handelt, welches alle unterstützten Modelle auf den gleichen Stand bringt, sind die Release Notes für alle Smartphone-Modelle weitgehend gleich.
So wird unter anderem die allgemeine Systemstabilität verbessert und je nach Modell ist das Sicherheitsupdate von September bzw. Oktober integriert:
- CMF Phone 2 Pro – Nothing OS B4.1-260928-1137
- CMF Phone 1 – Nothing OS B4.1-260928-1140
- Nothing Phone (2a) – Nothing OS B4.1-260928-1157
- Nothing Phone (2a) Plus – Nothing OS B4.1-260928-1201
- Nothing Phone (4a) Pro – Nothing OS B4.1-260907-1153
- Nothing Phone (4a) – Nothing OS B4.1-260911-0959
- Nothing Phone (3a) Series – Nothing OS B4.1-260928-1204
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