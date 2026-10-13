Nothing verteilt sein bislang größtes Software-Update

Der Hersteller Nothing hat mit der Verteilung von Nothing OS 5.0 auf Basis von Android 17 begonnen.

Das bislang umfangreichste Software-Update des Unternehmens umfasst nach eigenen Angaben mehr als 80 Neuerungen. Den Anfang macht ab dem 13. Oktober das Phone (3). Weitere Smartphones von Nothing und der Tochtermarke CMF sollen in den kommenden Monaten folgen.

Nothing OS 5.0 bringt neues Design und zusätzliche KI-Funktionen

Im Mittelpunkt stehen eine überarbeitete Benutzeroberfläche, mehr Personalisierung und Verbesserungen bei der Systemleistung. Der Homescreen erhält transparente Elemente für Widgets und Suchleiste sowie Farben, die sich automatisch am Hintergrundbild orientieren. Neu ist außerdem ein Sperrbildschirm-Zifferblatt mit Uhrzeit, Wetter, Datum und anstehenden Terminen.

Zu den weiteren Neuerungen gehören:

Überarbeitete Icons, Animationen und Abstände in zahlreichen Systembereichen.

Neue Widgets wie Collector für visuelle Sammlungen und Away Time zur Erfassung bildschirmfreier Zeit.

Verbesserte Touch-Reaktion, Hintergrundverwaltung und Ressourcensteuerung.

Schnellere Transkriptionen mit Essential Voice und Smart Collections in Essential Space.

Essential Apps Builder zum Erstellen KI-gestützter Apps direkt auf dem Smartphone ohne Programmierkenntnisse.

Mit Android 17 kommen obendrein getrennte Bereiche für Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen, erweiterte Datenschutzfunktionen und eine überarbeitete Ansicht der zuletzt verwendeten Apps hinzu. Auch plattformübergreifendes Quick Share gehört zum Funktionsumfang.

Viele Änderungen waren bereits aus der offenen Betaphase bekannt. Zusätzlich verteilt Nothing weitere Verbesserungen für Essential Space über Google Play.

Für Besitzer des Phone (3) beginnt damit der reguläre Umstieg auf Android 17. Bei den übrigen Geräten ist wie erwähnt noch etwas Geduld gefragt.

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