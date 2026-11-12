Nvidia-Chef geht, neuer CEO könnte von Apple kommen

Die Lage rund um Jensen Huang ist angespannt und eskaliert immer weiter, daher sucht Nvidia eine schnelle Lösung. Ein neuer CEO für so ein wichtiges und großes Unternehmen ist keine leichte Entscheidung, dennoch trennt man sich ab sofort vom aktuellen Chef. Colette Kress wird Nvidia übergangsweise als CEO leiten.

Laut Semafor ist tatsächlich Johny Srouji als neuer CEO von Nvidia im Gespräch, der Hardware-Chef von Apple, der dort auch im Vorstand sitzt. Das wäre sicher ein passender Kandidat, sofern er die Rolle eines CEOs möchte, für Apple wäre das allerdings ein Verlust. Nvidia selbst hat sich aber nicht zu Gespräche geäußert.

Ich vermute, dass das ein Thema für kommende Woche ist, diese Woche wollte man zunächst eine schnelle Lösung bei Nvidia und Jensen Huang ist raus. Damit dürften Investoren beruhigt sein. Ein Nachfolger sollte aber dennoch zeitnah folgen.

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