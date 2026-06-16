Peloton bietet kostenloses Sattelstützen-Upgrade in Deutschland an

Die alten Bikes von Peloton haben ein ernstes Problem mit der Stattelstütze, man ist in den USA sogar bei einer Untersuchung der U.S. Consumer Product Safety Commission durchgefallen. Jetzt folgt auch bei uns das Austauschprogramm.

Wir haben ein altes Bike+ von Peloton hier, welches wohl betroffen ist, ich habe das damals nicht selbst geprüft, aber mich erreichte heute eine „Sattelstützen-Upgrade für dein Peloton Bike+“-Mail. Ab heute (16. Juni) kann direkt bestellt werden.

Habe ich gemacht, ist kostenlos, dauert laut Peloton bis zu 8 Wochen. Je schneller man ist, reagiert also direkt auf die Mail, desto schneller kommt die Sattelstütze.

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Qualitätsanspruchs bieten wir allen berechtigten Mitgliedern, die ein Bike+ der Original Serie in Deutschland besitzen, proaktiv eine kostenlose, verbesserte Sattelstütze an.

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