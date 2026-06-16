Apple iPhone 18: Zulieferer „bestätigt“, dass es erst 2027 kommt

Apple plant im Herbst kein iPhone 18, das hat sich bisher schon häufig angedeutet, man splittet das Lineup ab 2027 in „Einsteiger“ und „Highend“. In diesem Jahr geht es allerdings schon los, im September stehen also nur das Apple iPhone 18 Pro und Apple iPhone Ultra bzw. Apple iPhone Fold (wie auch immer es heißen mag) an.

Largan Precision, ein großer Zulieferer von Apple, hat jetzt offiziell verraten, dass ein Modell von einem „großen US-Partner“ (kann nur Apple sein) etwas später auf den Markt kommt, nämlich im ersten Quartal 2027. An der Auftragslage änder sich nichts, sie verschiebt sich nur etwas. Weitere Details nannte der Zulieferer nicht.

Ohne ein iPhone 18 und mit zwei eher teuren iPhones bin ich gespannt, was das für die Zahlen von Apple bedeutet, denn die 17er-Reihe brach alle Rekorde, aber nicht nur dank des Pro-Modells. Das faltbare iPhone wird jetzt auch kein Bestseller, dafür ist es zu teuer, brechen Nachfrage und Umsatz nach dem iPhone also massiv ein?

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