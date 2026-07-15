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PlayStation 6: Sony plant wohl neues Kühlsystem

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Ein Kritikpunkt der PlayStation-Konsolen war immer mal wieder die Kühlung, je mehr Leistung verbaut wurde, desto lauter wurden die Konsolen. Sony könnte für die PlayStation 6 an einem neuen Kühlsystem arbeiten, wie ein neues Patent zeigt.

Das Patent zeigt, dass Sony an einer Wasserkühlung für die PS6 arbeiten könnte, welche die Hitze dank länglicher Wärmerohre ableitet – das ist so aufgebaut, dass die Kühlung im vertikalen wie im horizontalen Stand gleichermaßen funktioniert.

Eine Sache sollte man bei Patenten aber immer bedenken: Es sind keine Gerüchte. Sie zeigen nur, dass ein Unternehmen an etwas arbeitet oder gearbeitet hat und sich das sichern wollte, das bedeutet aber nicht, dass es auch in Serie verbaut wird.

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Ich muss gestehen, dass ich es immer noch nicht so richtig glauben kann, aber nach der Erfahrung mit Gears auf…

14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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