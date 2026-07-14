Halo: Die große Xbox-Marke ist bereit für ihr PlayStation-Debüt

Ich muss gestehen, dass ich es immer noch nicht so richtig glauben kann, aber nach der Erfahrung mit Gears auf der PS5, ist es auch nicht mehr abwegig. In ein paar Tagen erscheint das erste Halo-Spiel für eine PlayStation von Sony.

Halo: Campaign Evolved hat den Gold-Status erreicht und ist bereit für den Early Access ab dem 23. Juli. In weniger als 10 Tagen wird jeder, der möchte, eine der größten und bekanntesten Xbox-Marken auf einer PlayStation zocken können.

Ein Teil von mir freut sich aber auch darüber, denn die PS5 Pro ist aktuell die beste Konsole auf dem Markt und das Remake von Halo wurde für diese optimiert und somit bekommt man, abseits vom PC, das beste Halo-Erlebnis direkt bei Sony. Ich kann euch noch nichts dazu sagen, zocke das Remake von Halo allerdings schon.

Ich befürchte nur, dass es bei diesem Spiel bleiben wird, denn Gears war auch ein einmaliger Ausflug auf die PS5 und Halo soll auch wieder eine exklusive Marke im Lineup der Xbox werden. Was natürlich nur aufgeht, wenn die Xbox eine Zukunft hat. Wenn der Neustart scheitert, wird es nicht das letzte Halo für die PlayStation.

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