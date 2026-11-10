Polestar zeigt die ganz neue Designsprache

Ich finde zwar, dass Design nie das Problem von Polestar war, für mich jedenfalls nicht, weil ich es gerne schlicht mag, aber Geely war der Meinung, dass es einen frischen Anstrich benötigt. Und für diesen hat Philipp Römers jetzt gesorgt.

Er wechselte vor zwei Jahren von Audi zu Polestar und arbeitet seit dem an der neuen Designsprache, die man heute in Form eines Konzeptautos vorgestellt hat. Der Formula 2030 legt ab 2027 den Grundstein für die Zukunft von Polestar.

Das, was ihr hier seht, wird beispielsweise das Design für den neuen Polestar 2 (der alte wurde eingestellt) im nächsten Jahr sein. Und auch für den Polestar 7, der dann 2028 folgt. Der 7er wird ein ganz neues Modell unter dem 2er, ein neuer SUV.

Das neue Design von Polestar ist „flacher“, man will den neuen 2er nicht mehr so nah an SUVs rücken und möchte aggressiver werden und sich sportlicher zeigen. Ein paar Elemente kennt man schon, andere sind neu und Tasten gibt es auch.

Man sieht ein bisschen Audi Quattro beim Design, wie ich finde, wenn man weiß, dass Philipp Römers von Audi kommt, kann man das erkennen. Aber es ist im Kern weiterhin Polestar und man merkt, dass man sich mehr von Volvo distanziert.

Ich bin bisher geteilter Meinung, denn die neue Designsprache gefällt mir hier und da gut, hier und da aber auch schlechter als bisher. Doch es ist noch ein Konzept, ich bin jetzt auf die Serienversion des ganz neuen Polestar 2 für 2027 gespannt.

Ach, und ich hoffe Polestar bringt nicht nur ein neues Design und Dinge wie Tasten, es benötigt auch deutlich modernere Technik, wie 800 Volt und mehr Reichweite, immerhin greift der neue 2er laut Polestar den elektrischen 3er von BMW an.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗