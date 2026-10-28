Polestar stellt den aktuellen 2er ein

Der Polestar 2 war ein durchaus erfolgreicher Einstieg für die alte Untermarke von Volvo, aber man merkte dem Auto mit der Zeit an, dass es eigentlich nicht als reines Elektroauto geplant wurde, sondern einst ein Verbrenner von Volvo werden sollte.

Mit der Zeit reichte der 2er nicht mehr aus, um bei Polestar für das Wachstum zu sorgen, was man anpeilte, daher kamen neue Modelle dazu. Aber man merkt dem Polestar 2 im Jahr 2026 durchaus an, dass er überholt ist. Es wird Zeit für Neues.

Wie „TV 2 Broom“ aus Norwegen berichtet, wurde die Produktion des Polestar 2 eingestellt und schaut man auf der Webseite, dann sind einige Versionen auch schon weg. Bis Januar 2027 wird noch ausgeliefert, dann war es das mit dem 2er.

Doch Polestar hat bereits einen ganz neuen Polestar 2 für Anfang 2027 bestätigt und angeteasert. Eine erste Preview hinter einem Garagentor gibt es auch schon:

Noch in diesem Jahr wird Polestar ein Konzept für die neue Designsprache zeigen, die dann auch die Grundlage für den ganz neuen 2er ist, auch da gibt es ein Bild:

Ich bin wirklich gespannt, wie der neue Polestar 2 aussieht, wie hoch er ist, wie die technische Basis aussieht und was er kostet. Eins hat Polestar in letzter Zeit immer wieder klargestellt, man sieht sich als Premiummarke auf dem Level von BMW. Im Moment ist aber selbst ein Model 3 besser, da muss der 2er also kräftig nachlegen.

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