Mobilität

Volvo EX50: Der neue Bestseller der Marke kommt 2027

Oliver Schwuchow
Von

Volvo plant ein ganz neues Modell im Lineup, den EX50, der im Gegensatz zum EX40 und EX60 keinen alten Verbrenner als Vorbild hat. Er ordnet sich zwischen den beiden Modellen ein, dürfte aber eher dem EX60 ähneln, da er auch die ganz neue Plattform (SPA3) nutzt. Wir sprechen hier wohl über ca. 4,6 Meter Länge.

Damit greift der EX50 das weltweit meistverkaufte (Elektro-)Auto an, das Tesla Model Y. Volvo selbst spricht bisher übrigens nur über einen „günstigeren BEV“, der sich unter dem EX60 einordnet, der Namen „EX50“ ist noch nicht offiziell. Gezeigt hat man diesen auch nicht, aber neue Renderbilder geben eine erste Vorschau:

Eine Ankündigung dürfte zeitnah anstehen, bevor wir die Serienversion des EX50 sehen, wird uns Volvo in diesem Jahr aber noch die neue Designsprache zeigen.

Schaut man sich den EX40 und EX60 an, dann dürfte es hier zwischen 50.000 und 55.000 Euro losgehen, eine echte Alternative für Tesla ist das also nicht, aber Volvo sieht sich auch eher als Premiummarke. Doch so ein Modell fehlt im Lineup und ich wette, dass es den 60er als meistverkauftes Volvo-Auto langfristig ablösen wird.

Mal schauen, ob der EX40 danach eine Chance hat, denn dieser müsste entweder auch von Volvo erneuert werden, was ihn teurer machen dürfte, oder man stellt ihn vorerst ein und fokussiert sich auf das etwas größere und teurere Modell (EX50).

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