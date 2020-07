Razer DeathAdder V2 Mini: Kompakte Gaming-Maus präsentiert

Razer bringt die beliebte Gaming-Maus DeathAdder V2 in einer neuen Mini-Variante an den Start. Die Razer DeathAdder V2 Mini wiegt nur 62 Gramm und wird ab sofort für 59,99 Euro angeboten.

Die Razer DeathAdder zählt zu den beliebtesten Gaming-Mäusen am Markt und wird nun auch in einer besonders kompakten Variante angeboten. Als Razer DeathAdder V2 Mini besitzt sie nur noch eine Länge von 114 Millimetern und ist mit 62 Gramm rund 25 Prozent leichter als das Standardmodell. Damit sie dennoch gut in der Hand liegt, liegen ihr passende Grip-Tapes bei, die vom Nutzer an den Seiten und den Maustasten angebracht werden können.

Technisch basiert die Razer DeathAdder V2 Mini auf einem optischen PixArt PMW-3359-Sensor, der eine Auflösung von 8.500 dpi besitzt. Die verbauten Razer Optical-Switches der beiden Primärtasten sollen mit 70 Millionen Klicks besonders langlebig sein. Des Weiteren besitzt die für Rechtshänder designte Gaming-Maus zwei Daumentasten und eine Chroma-RGB-Beleuchtung im Razer-Logo auf dem Mausrücken.

Grip Tapes auch für weitere Modelle erhältlich

Die Razer DeathAdder V2 Mini ist ab sofort zum Preis von 59,99 Euro direkt beim Hersteller oder beispielsweise bei Amazon erhältlich. Die beiliegenden Razer Maus Grip Tapes werden auch für weitere Gaming-Mäuse des Herstellers angeboten und kosten alleine 11,99 Euro.

