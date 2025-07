Smartwatch-Markt: Apple und Samsung brechen 2025 ein

Der Smartwatch-Markt ist Anfang 2025 ein bisschen eingebrochen und vor allem auf den vorderen Plätzen war laut Counterpoint Research im Vergleich zu 2024 ein bisschen Bewegung drin. Vor allem Apple und Samsung sind hier eingebrochen.

Bei Samsung ging es prozentual gesehen etwas steiler bergab, da wird man also mit der kommenden Galaxy Watch 8-Reihe so langsam mal wieder einen Hit für die kommenden Monate landen müssen, vermutlich kommen daher drei neue Uhren.

Apple ist noch die Nummer 1

Apple bleibt zwar weiterhin an der Spitze, aber man merkt, dass sich die Apple Watch so langsam auch immer schwerer tut und „neue Design“ der Series 10 gar nicht so neu war. Auch hier fehlen der Smartwatch langsam größere Neuerungen.

Gewinner waren wieder Huawei und Xiaomi, bei Huawei ist man sogar auf dem Weg, Apple als Nummer 1 abzulösen. Die Marke ist zwar bei Smartphones kaum noch relevant auf dem globalen Markt, dafür aber weiterhin bei den Wearables.

Eine Entwicklung, die mich persönlich nicht überrascht, man merkt, dass sich vor allem Huawei deutlich mehr Mühe als Apple gibt. Ich bin daher auch gespannt, was uns mit der Series 11 und Ultra 3 erwarten wird und ob Apple in nächster Zeit auch mal wieder einen großen Schritt plant, um die sinkende Nachfrage auszugleichen.

