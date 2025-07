Congstar streicht Bereitstellungspreise für Allnet- und Homespot-Tarife

Congstar startet oder verlängert aktuell mehrere zeitlich befristete Aktionen im Rahmen der Sommerkampagne 2025. Zwischen dem 8. und 14. Juli entfallen bei allen Allnet-Flat- und Homespot-Tarifen die sonst üblichen Bereitstellungspreise – sowohl bei Verträgen mit Laufzeit (statt 15 €) als auch bei flexiblen Tarifen ohne Mindestlaufzeit (statt 35 €).

Zusätzlich wurde die Prepaid-Aktion, die ein höheres Datenvolumen und einen reduzierten Starterpreis umfasst, bis zum 14. Juli 2025 verlängert. Je nach Tarif erhalten Kunden zwischen 2 GB und 15 GB zusätzliches Datenvolumen. Der Preis für das Starterpaket beträgt im Aktionszeitraum nur 1 Euro statt regulär 9,99 Euro. Die Aktion gilt ausschließlich für Neukunden.

Neuer Rückgabe-Deal für Smartphones

Als weiteres Angebot stellt Congstar den sogenannten Rückgabe-Deal vor. Beim Abschluss eines Vertrags können Kunden ihr Smartphone zu einem vorher festgelegten Rückkaufpreis am Ende der Laufzeit zurückgeben. Dadurch reduziert sich die monatliche Rate im Durchschnitt um etwa 20 Prozent, so congstar. Die Entscheidung, ob das Gerät behalten oder zurückgegeben wird, kann am Ende der Vertragsdauer getroffen werden.

