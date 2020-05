Realme X50 Pro 5G startet ab 599 Euro in Deutschland

Discover our fastest 5G smartphone, the #realmeX50Pro.

Feel the speed in your hands with:

– Snapdragon 865 5G

– 65W SuperDart Fast Charge

– 90Hz SuperAMOLED Fullscreen

– In-Display Dual Selfie pic.twitter.com/xIJ0Pk0FIX

— realme Europe (@realmeeurope) May 5, 2020