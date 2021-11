Roccat Torch: USB-Mikrofon ab sofort in Deutschland erhältlich

Die aus Hamburg stammende Gaming-Marke Roccat bietet ab sofort auch in Deutschland ihr erstes USB-Mikrofon namens Roccat Torch an. Dieses kommt selbstverständlich mit einer RGB-Beleuchtung daher und kostet 99,99 Euro.

Nach Razer, HyperX und Co. bietet nun auch Roccat in Deutschland ein eigenes USB-Mikrofon an. Beim Roccat Torch handelt es sich um ein Modell im Doppelkondensator-Design, welches für Aufnahmen in 24 Bit mit bis zu 48 kHz Sampling bereitsteht. Nutzer können dabei live zwischen drei Richtcharakteristika umschalten. Verfügbar sind hierbei die Optionen Cardioid, Stereo und Whisper.

Mikrofonständer mit Reglern im Mixer-Stil

Der mitgelieferte Ständer des Roccat Torch bietet neben der Charakteristik auch noch einige weitere Einstellungen. So können Nutzer hier die Lautstärke sowie die Vorverstärkung regeln und sich stumm stellen. Letzteres soll sogar kontaktlos funktionieren, indem der Nutzer kurz mit der Hand über den Sensor auf der Oberseite wischt. Außerdem ist am Ständer ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für latenzfreies Monitoring vorhanden. Auf all das können Nutzer aber auch verzichten und das Mikrofon an einem Mikrofonarm montieren.

Zu guter Letzt ist das Roccat Torch mit drei RGB-Beleuchtungszonen ausgestattet, welche beispielsweise die gerade aktiven Einstellungen visualisieren. Weitere Einstellungen dürften sich wohl über die AIMO-Desktop-Software treffen lassen.

Das Roccat Torch kann ab sofort bei verschiedenen Online-Händlern für 99,99 Euro erworben werden. Preislich liegt es damit in etwa auf einem Niveau mit den Produkten der Konkurrenz.

