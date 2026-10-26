Gaming

Rockstar verschickt Review-Codes für GTA 6

Oliver Schwuchow
Von
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Es hat sich bereits angedeutet, dass die Review-Codes für GTA 6 noch im Oktober verschickt werden und so ist es auch. Zwei bekannte und gute Insider haben heute berichtet, dass Rockstar die Codes für Grand Theft Auto VI verschickt hat.

Von offizieller Seite sagte Rockstar bisher nichts und Medien schweigen auch, es gibt also ein NDA, welches das verbietet. Manchmal erlauben Studios, dass man bestätigt, dass man ein Spiel zockt, bei GTA 6 will es Rockstar scheinbar nicht.

Das könnte aber auch bedeuten, dass es bei GTA 6 keine Previews gibt, womit ich letzte Woche gerechnet hätte. Laut „NateTheHate“ und „Insider Gaming“ werden die Reviews zu GTA 6 am 18. November online gehen (die Uhrzeit ist nicht klar).

Gaming · 26. Oktober 2026

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