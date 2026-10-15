GTA 6: Es wird Testberichte vor Release geben

Es gibt das Gerücht, dass Rockstar keine Testberichte für GTA 6 plant und seien wir mal ehrlich, nötig hätte man es auch nicht. Doch es wird welche geben und man hat einigen Medien laut Insider Gaming schon das Embargo für die Reviews genannt.

Vor dem 19. November werden also Medien einen Testbericht zu GTA 6 auf ihren Kanälen veröffentlichen. Es deutet sich auch an, dass einige Medien bei Rockstar selbst eingeladen sind und GTA 6 für eine Preview vor Ort bereits zocken dürfen.

Am Ende sind die Reviews bei GTA 6 aber sicher egal, da wird sich keiner gegen den Kauf entscheiden, weil da eine 93 statt 95 oder 97 bei Metacritic steht. In der breiten Masse ist sowas sowieso egal, die Vorab-Reviews sind also eher so ein Medien-Ding. Ich hoffe dann nur, dass es keiner mit Spoilern im Test versaut.

PS: NateTheHate hat auf diese Meldung reagiert, er gilt als einer der besten Quellen in der Branche. Laut seinen Informationen werden die Review-Codes für GTA 6 noch im Oktober verschickt. GTA 6 soll ein langes Spiel werden, alleine für die Story selbst ist von über 50 Stunden die Rede, man bekommt also viel Zeit für den Test.

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