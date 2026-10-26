Gaming

GTA 6: Marketing im deutschen Handel soll nächste Woche starten

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Der November rückt näher und nach dem ausführlichen Blick, den Rockstar erst bei Netflix zeigte, verkaufte man in erster Linie viel Merch rund um GTA 6. Es sei denn, man wohnt in Miami, dort kann man noch mehr kaufen, sieht aber auch viel mehr.

Doch das internationale Marketing soll kommende Woche anlaufen, dann werden wir die klassischen Aufsteller und Poste bei MediaMarkt und Co. sehen. Vielleicht auch begleitet von mehr Gameplay, oder war es das nach dem Launch Trailer?

Angeblich sollen diese Woche die Review-Einheiten verschickt werden, oder sind schon raus, was einige vermuten, Previews, wie sonst bei Rockstar durchaus auch üblich, gab es aber bisher nicht. Man hat einigen Medien das Spiel vor Ort gezeigt, es durfte aber niemand selbst den Controller in die Hand nehmen und GTA zocken.

Knapp drei Wochen noch, lange dauert es also nicht mehr.

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  1. Gustav 👋
    sagt am

    Ich war in den letzten 3 Wochen öfter mal in Miami, was da bzgl. Marketing abgeht ist tatsächlich aussergewöhnlich für ein Computerspiel.

    Nur war ich am Mittwoch noch bei Skinny Louie bevor sie es in Burger Shot umgebaut haben, ärgerlich aber der Burger war gut wie immer.

    Antworten

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