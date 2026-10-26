GTA 6: Marketing im deutschen Handel soll nächste Woche starten

Der November rückt näher und nach dem ausführlichen Blick, den Rockstar erst bei Netflix zeigte, verkaufte man in erster Linie viel Merch rund um GTA 6. Es sei denn, man wohnt in Miami, dort kann man noch mehr kaufen, sieht aber auch viel mehr.

Doch das internationale Marketing soll kommende Woche anlaufen, dann werden wir die klassischen Aufsteller und Poste bei MediaMarkt und Co. sehen. Vielleicht auch begleitet von mehr Gameplay, oder war es das nach dem Launch Trailer?

Angeblich sollen diese Woche die Review-Einheiten verschickt werden, oder sind schon raus, was einige vermuten, Previews, wie sonst bei Rockstar durchaus auch üblich, gab es aber bisher nicht. Man hat einigen Medien das Spiel vor Ort gezeigt, es durfte aber niemand selbst den Controller in die Hand nehmen und GTA zocken.

Knapp drei Wochen noch, lange dauert es also nicht mehr.

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