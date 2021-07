Flaggschiff-Test 2021: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III

Die Flaggschiff-Reihe geht heute in die fünfte Runde, und zwar muss das Samsung Galaxy S21 Ultra gegen das ganz neue Sony Xperia 1 III antreten.

Vorab: Es bleibt dabei, wir sind ein Blog mit einer sehr persönlichen Note und vor allem diese Reihe könnte kaum subjektiver sein. Ich habe mir mal wieder ein paar Kategorien überlegt, in denen die neuen Android-Flaggschiffe antreten müssen.

Das Samsung Galaxy S21 Ultra war das erste Android-Flaggschiff für 2021 und es konnte sich bisher gut behaupten, auch gegen das Xiaomi Mi 11 Ultra. Kurz vor der Sommerpause muss nun noch Sony gegen Samsung im Battle antreten.

Samsung vs. Sony: Test als Video

Samsung vs. Sony: Design

Optisch mag ich beide Smartphones, denn die mattschwarze Optik sieht gut aus und beide sind schön schlicht im Alltag. Die Verarbeitung ist bei beiden gut, daher bleibt am Ende nur eine Sache, die zu dieser Kategorie gehört: Haptik.

Und da das Sony Xperia 1 III eine Ecke schmaler und dünner ist, liegt es doch etwas besser in der Hand. In einer Zeit, in der Android-Flaggschiffe groß und schwer geworden sind, kann so ein feiner Unterschied wirklich entscheidend sein.

Das Sony Xperia 1 III ist zwar (wie in meinem Test erwähnt) doch recht lang und für mich auch kein kompaktes Smartphone, doch die Haptik ist spürbar besser und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dass es diesen Punkt erhält.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 0:1

Samsung vs. Sony: Display

Die Panels sind beide gut, die 120 Hz bieten beide und das 4K von Sony ist für mich reines Marketing. Bei der Kalibrierung und den Blinkwinkeln haben auch beide abgeliefert, allerdings bietet Samsung am Ende das bessere OLED-Display.

Das Panel von Samsung Display ist heller und das von Sony grenzwertig hell. Es ist nicht zu dunkel, aber vor allem im direkten Vergleicht sieht man den Unterschied sehr deutlich. Aus diesem Grund geht dieser Punkt direkt an Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 1:1

Samsung vs. Sony: Software

Optisch würde ich mich für Sony entscheiden, auch wenn man hier noch etwas mehr Bloatware findet (hier glänzt keiner). Doch die Optik der Oberfläche, wenn sie nicht komplett hässlich ist, rückt für mich langsam in den Hintergrund.

Entscheidend ist die Update-Politik mit Blick auf Nachhaltigkeit und da findet man bei Samsung eben den besseren Support mit drei Jahren bei Major-Updates und sogar vier Jahren bei Android-Updates für die Sicherheit. Das ist eindeutig.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 2:1

Samsung vs. Sony: Kamera

Bei der Hauptkamera liefern beide in etwas gleich ab, bei den Ultraweitwinkel-Fotos hat mich Sony etwas mehr überzeugt und beim Zoom liegt Samsung aber vorne. Doch das variiert im Alltag auch ehrlich gesagt je nach Situation.

Manchmal weist Sony etwas mehr Schärfe beim Zoom auf und dann liefert das Galaxy S21 Ultra auf einmal ein besseres Ultraweitwinkel-Foto. Grundsätzlich bin ich mit beiden Kamera-Setups zufrieden, daher ist es ein Gleichstand.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 3:2

Samsung vs. Sony: Akku

Mit beiden Smartphones kommt man gut über den Tag, beide Hersteller glänzen nicht mit extrem hohen Schnellladestandards (was mir auch egal ist) und beide haben Qi für kabelloses Laden. Hier ist für mich keines der Modelle vorne.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 4:3

Samsung vs. Sony: Preis

Dieser Punkt ist gar nicht mal so leicht, denn die UVP der beiden Smartphones ist gleich. Der Preis bei Samsung ist mittlerweile wie erwartet deutlich gefallen, doch bei Sony startet nun der Vorverkauf und es gibt einen Kopfhörer dazu.

Grundsätzlich würde ich behaupten, dass sich Samsung aufgrund des Marketings (man macht mehr) diesen Preis eher erlauben kann, aber da beide eine UVP von 1299 Euro aufweisen, habe ich mich für ein Unentschieden entschieden.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 5:4

Samsung vs. Sony: Sonstiges

In dieser letzten Kategorie möchte ich schauen, ob sich ein Modell irgendwie abhebt und ob die wichtigsten Punkte abgehakt sind. Das sind sie, denn beide haben Dinge wie eine IP-Zertifizierung, Stereo-Lautsprecher und mehr.

Doch Sony punktet zusätzlich mit einer Benachrichtigungs-LED und auch der Klinkenanschluss ist noch vorhanden. Mir wäre beides nicht wichtig, aber ich weiß, dass sowas beliebt ist und möchte für sowas einen Punkt vergeben.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Sony Xperia 1 III = 5:5

Samsung vs. Sony: Fazit

Die Android-Flaggschiffe haben sich in den letzten Jahren immer weiter angenähert und sind oft kaum zu unterscheiden. Mal bietet der eine hier eine minimal bessere Konfiguration, mal ist der andere Hersteller in einem Punkt etwas besser.

Grundsätzlich bin ich mit beiden Smartphones sehr zufrieden und vor allem freut es mich, dass Sony wieder zur Konkurrenz aufgeholt hat. Allerdings habe ich in diesem Fall die schwierige Situation, dass es ein Gleichstand nach Punkten ist.

Die Punkte sind nicht entscheidend, wenn es um das Fazit geht, das habe ich hier immer wieder betont. Aber meistens passt das Fazit zum Endergebnis. Hier leider auch, denn die Entscheidung ist mir dieses Mal sehr schwergefallen.

Der Gewinner ist das Samsung Galaxy S21 Ultra, was vor allem an dem besseren Display und Update-Politik liegt. Ich habe mir mit Blick auf die Nachhaltigkeit fest vorgenommen das stark zu gewichten und werde das nun durchziehen.

Diese Entscheidung fällt mir deshalb so schwer, weil das Sony Xperia 1 III eine bessere Haptik hat und das bei mir auch viel ausmacht. Doch wie gesagt, hier habe ich lange überlegt und in beiden Fällen sind es sehr gute Smartphones.

