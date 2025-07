Charts sind die Zukunft: Google stellt die YouTube Trends ein

Google hat die Trends bei YouTube in den letzten Jahren schon beschnitten und für viele schlechter gemacht, jetzt trennt man sich komplett von dieser Kategorie. Sie wird laut Google in den kommenden Wochen langsam bei YouTube auslaufen.

Die Idee für die Zukunft sind neue YouTube Charts mit eigenen Unterkategorien, wie Musik, Podcasts, Gaming, Trailern und mehr. Diesen Bereich will Google auch weiter ausbauen, denn solche Themen sind für YouTube-Nutzer wohl spannender.

Eine „einzige Liste mit viralen Videos“ war vor einem Jahrzehnt (als die Trends an den Start gingen) durchaus relevant, heute aber nicht mehr, so Google. Kann ich verstehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in die Trends geschaut habe.

