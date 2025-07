Apple iPhone Fold geht den nächsten Schritt

Apple plant das erste iPhone Fold, darauf deuten mittlerweile viele Gerüchte hin, auch von guten Quellen. Der Zeitraum ist noch nicht ganz klar, es könnte Ende 2026 oder Anfang 2027 losgehen – und Samsung bereitet sich schon darauf vor.

Genau genommen Samsung Display, denn laut ET News ist man fast fertig mit der Produktionslinie für die OLED-Panels, die das faltbare iPhone von Apple nutzen soll. Die Arbeiten daran starteten schon im zweiten Halbjahr 2024 und jetzt geht es los.

Theoretisch sollen bis zu 15 Millionen OLED-Panels pro Jahr möglich sein, so die Quelle, was aber nicht bedeutet, dass Apple so viele Einheiten einplant. Bisher war eher von knapp unter 10 Millionen die Rede, da das Gerät wohl extrem teuer ist.

Doch es ist immer spannend, wenn Apple in eine Kategorie einsteigt, denn nicht selten gibt es hier und da einen neuen Ansatz und eigene Ideen. In den nächsten Monaten dürfte das Bild rund um das Apple iPhone Fold immer klarer werden.

