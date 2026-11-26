Nothing möchte ebenfalls in den Markt für KI-Kopfhörer einsteigen und wird uns am 8. Dezember die finalen Details zum Ear Note liefern. Ein Teaser zeigt aber schon jetzt, wie man sich so einen KI-Kopfhörer vorstellt, der Fokus liegt auf dem Case.

Darin hat Nothing ein KI-Notizbuch eingebaut, wie es andere Marken (wie Anker) auch schon getan haben. Man kann damit also beispielsweise ein Gespräch im Raum aufnehmen und bekommt danach eine KI-Zusammenfassung in einer App.

Nothing verzichtet auf Kamera

Es sei „der erste Schritt“ für eine KI-Zukunft bei Nothing, so Carl Pei, ein Modell mit einer Kamera gibt es aber nicht. Das dürfte ein Trend für 2027 sein, angeblich wird es auch bei Apple in einem Jahr erstmals AirPods Pro mit einer Kamera geben.

Doch der Ear Note ist nicht nur ein Kopfhörer mit KI und einem neuen Case, es sei laut Nothing auch der bisher beste Kopfhörer der Marke, also ein Flaggschiff. Das Design ist übrigens schon bekannt, denn man hat ein erstes Video veröffentlicht.

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