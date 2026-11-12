Save Social fordert „freie Links“ auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen

Ein breites Bündnis fordert ein Verbot der Benachteiligung externer Links auf großen Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok.

Die Initiative Save Social – Networks For Democracy hat dazu eine Petition gestartet, die sich an die Ministerpräsidenten der Bundesländer richtet. Mehr als 25.000 Menschen haben diese bereits unterzeichnet. Zu den rund 40 Erstunterzeichnern gehören bekannte Autoren, Künstler und Organisationen.

Instagram und TikTok: Links sollen nicht länger benachteiligt werden

Hintergrund ist der geplante Digitale Medien-Staatsvertrag. Dessen aktueller Entwurf sieht laut Save Social erstmals vor, dass große Plattformen externe Verlinkungen nicht mehr diskriminieren dürfen. Allerdings soll dieser Schutz zunächst nur für journalistisch-redaktionelle Angebote gelten.

Das Bündnis fordert eine Ausweitung auf sämtliche Nutzergruppen. Dazu zählen beispielsweise Vereine, Wissenschaftler, Kulturschaffende, kleine Unternehmen und Privatpersonen.

Die Initiative kritisiert insbesondere drei Praktiken:

Externe Links werden auf bestimmten Plattformen technisch eingeschränkt oder verhindert.

Nutzer müssen auf Umwege wie den bekannten „Link in Bio“ ausweichen.

Beiträge mit externen Links erhalten nach Darstellung der Initiative teilweise weniger Reichweite.

Zu den Unterstützern gehören unter anderem Marc-Uwe Kling, Saša Stanišić, Nina George, Rocko Schamoni oder der Fernsehmoderator und Autor Ralph Caspers. Auch Digitalcourage und die Illustratoren Organisation sind vertreten.

Save-Social-Mitgründer Björn Staschen sieht in freien Verlinkungen einen wichtigen Schritt gegen die Abschottung großer Plattformen. Nutzer sollen Inhalte leichter außerhalb der jeweiligen Netzwerke erreichen können.

Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist bislang nicht beschlossen. Die Initiative versucht nun, vor der endgültigen Ausgestaltung des Staatsvertrags Einfluss zu nehmen.

Der Vorstoß betrifft einen grundlegenden Mechanismus des Internets. Schließlich lebt das offene Web davon, dass Inhalte miteinander verknüpft werden können. Ob ein Link sichtbar ist und wie viele Menschen ihn erreichen, sollte möglichst nicht allein von den Interessen einzelner Plattformbetreiber abhängen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗