N26 Altersvorsorgedepot: Gebühren, Förderung und Starttermin

Die Neobank N26 hat neue Details zu ihrem Altersvorsorgedepot veröffentlicht und nennt erstmals konkrete Gebühren und Konditionen.

Bereits vor einigen Tagen hatte N26 die Vorregistrierung in seiner App gestartet. Nun steht auch offiziell der Investmentpartner fest: der Vermögensverwalter Franklin Templeton übernimmt beim Standarddepot eine zentrale Rolle. Der geplante Marktstart am 1. Januar 2027 steht weiterhin unter dem Vorbehalt der behördlichen Zertifizierung.

N26 Altersvorsorgedepot: Kosten und Konditionen im Überblick

Kunden können zwischen einem vorkonfigurierten Standarddepot mit zwei Anlageklassen und einem Selbstentscheiderdepot mit über 300 Fonds wählen. Letztere stammen von Franklin Templeton, Amundi, Xtrackers und Vanguard.

Die wichtigsten Konditionen:

Standarddepot: Bei Eröffnung bis einschließlich Juni 2027 entfällt die N26-Servicegebühr dauerhaft. Danach beträgt sie jährlich 0,1 Prozent.

Bei Eröffnung bis einschließlich Juni 2027 entfällt die N26-Servicegebühr dauerhaft. Danach beträgt sie jährlich 0,1 Prozent. Fondskosten: Die Gesamtkostenquote (TER) des Standarddepots entfällt bis Ende 2028. Anschließend beträgt sie laut N26 nach Gebührenrabatten 0,09 Prozent jährlich.

Die Gesamtkostenquote (TER) des Standarddepots entfällt bis Ende 2028. Anschließend beträgt sie laut N26 nach Gebührenrabatten 0,09 Prozent jährlich. Selbstentscheiderdepot: ETF-Transaktionen kosten jeweils 90 Cent.

ETF-Transaktionen kosten jeweils 90 Cent. Sparpläne: Die Einrichtung ist bei beiden Depotvarianten kostenlos.

Beide Modelle sollen staatlich gefördert werden. Bei mindestens 120 Euro Eigenbeitrag jährlich sind Zulagen vorgesehen. Die ersten 360 Euro werden mit 50 Prozent bezuschusst, weitere Einzahlungen bis 1.800 Euro mit 25 Prozent. Daraus ergeben sich maximal 540 Euro Grundzulage jährlich. Für Eltern und unter 25-Jährige sind zusätzliche Boni geplant.

N26 bietet zusätzliche Startprämien

Bis März 2027 stellt N26 außerdem einen Kickstart-Bonus von 10 Prozent auf die Erstanlage in Aussicht, maximal 250 Euro. Zusätzlich sollen monatliche Sparplanbeiträge im ersten Jahr mit 10 Prozent bezuschusst werden, höchstens 15 Euro pro Monat.

Damit liegen erstmals konkrete Vergleichswerte für das N26-Angebot vor. Besonders interessant ist die dauerhafte Befreiung von der Servicegebühr für frühe Kunden. Die tatsächlichen Gesamtkosten hängen allerdings vom gewählten Depotmodell und den jeweiligen Anlagen ab.

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