In den USA endet die zweite Staffel der Neuauflage von Scrubs in wenigen Tagen, bei uns startet sie allerdings erst kommende Woche. Genau genommen geht es am 25. November exklusiv bei Disney+ los, jede Woche kommt eine neue Folge.

Passend zum Start in einer Woche hat Disney Deutschland diese Woche auch einen deutschen Trailer veröffentlicht, den ich euch weiter unten eingebunden habe. Die zweite Staffel besteht, wie die erste Staffel auch, wieder aus neun Episoden.

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