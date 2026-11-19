Unterhaltung
Scrubs: Nächste Woche startet Staffel 2 bei Disney+
In den USA endet die zweite Staffel der Neuauflage von Scrubs in wenigen Tagen, bei uns startet sie allerdings erst kommende Woche. Genau genommen geht es am 25. November exklusiv bei Disney+ los, jede Woche kommt eine neue Folge.
Passend zum Start in einer Woche hat Disney Deutschland diese Woche auch einen deutschen Trailer veröffentlicht, den ich euch weiter unten eingebunden habe. Die zweite Staffel besteht, wie die erste Staffel auch, wieder aus neun Episoden.
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Leute, mal ganz ehrlich: Bin ich der Einzige, der sich fragt, wer sich heute noch freiwillig solche eingestaubten Anfang-2000er-Kamellen wie Scrubs – Die Anfänger gibt?
Ich hab da neulich mal reingezappt, weil alle immer so tun, als wäre das der heilige Gral der Comedy. Ergebnis: Fremdscham pur. Die Bildqualität sieht aus wie mit einer Kartoffel gefilmt, die Klamotten schreien nach verstaubter Kleiderkammer und dieser ständige Slapstick-Humor mit irgendwelchen peinlichen Tagträumen war vielleicht vor über 20 Jahren mal lustig, als man noch Klingeltöne aus der Jamba-Sparabo-Werbung geladen hat.
Ganz ehrlich, das ist mittlerweile reines Seniorenfernsehen für Millennials in der Midlife-Crisis, die krampfhaft an ihrer Jugend festhalten wollen. Da fehlt echt nur noch der Treppenlift im Sacred Heart Hospital. Wenn ich mir so einen altbackenen Kram geben will, kann ich auch gleich Matlock oder Mord ist ihr Hobby auf dem ZDF-Nachmittagsprogramm schauen – da stimmt wenigstens die Zielgruppe.
Keine Ahnung, wie man sich das heute noch unironisch reinziehen kann, wo es doch haufenweise moderne, gut geschriebene Serien gibt. Geht’s nur mir so oder hängen hier wirklich alle noch im Jahr 2003 fest?
Bist du nicht, jeder hat andere Meinungen. Aber du gehörst zu denen, deren Selbstwertgefühl so gering ist, dass sie sich Gedanken um das machen, was andere mögen, sie selbst aber nicht, und das dann kommentieren. Ich würde auch nicht in ein Fußballstation gehen und 11 Millionären beim Ballspielen zuschauen, aber ich kann verstehen, wenn das anderen gefällt. Es wäre langweilig, wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten.