1-2-Switch: Nintendo weiß nicht, was man mit Fortsetzung machen soll

Nintendo ist dafür bekannt, dass man zum Start einer neuen Konsole auch gerne spezielle Spiele dafür entwickelt. Spiele, die zeigen, was die Konsole kann und was neu ist. Bei der Nintendo Switch war das unter anderem 1-2-Switch zum Start.

Everybody’s 1-2-Switch existiert bei Nintendo

Das Spiel mit den kleinen Partyspielen kam ganz gut an und ist auch bis heute recht preisstabil und gut bewertet. Daher hat Nintendo direkt eine Fortsetzung in Auftrag gegeben, die man „Everybody’s 1-2-Switch“ im Handel nennen wollte, so Fanbyte.

Der Beitrag enthält einige Details zu den Minispielen, aber entscheidend ist die Tatsache, dass das Spiel in der Gruppe der Tester komplett durchgefallen ist. Das Feedback war so negativ, dass Nintendo nicht weiß, was man damit machen soll.

Die Führungsebene ist wohl besorgt, dass ein Vollpreistitel dem Ruf von Nintendo schaden könnte. Daher hält man es weiterhin zurück. Es gibt wohl auch die Idee, dass man es in Nintendo Switch Online (+ Erweiterungspass) als Bonus packt.

Everybody’s 1-2-Switch war jedenfalls als normaler Vollpreistitel für 60 Euro für die Nintendo Switch geplant, aber das gilt jetzt eher als unwahrscheinlich. Ich finde die Idee mit Nintendo Switch Online eigentlich gut, sowas wäre doch ein nettes Extra.

