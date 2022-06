Zelda, Pokémon und mehr: Viele Angebote im Nintendo Switch eShop

Nintendo hat mal wieder eine Aktion für den Switch eShop geplant und spricht von einem „Super Sale“ mit über 1.500 reduzierten Spielen. Die Angebote starten am 9. Juni um 15:00 Uhr und die Aktion endet am Sonntag, dem 19. Juni um 23:59 Uhr.

Mit dabei sind Switch-Titel wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Monster Hunter Rise, New Pokémon Snap, Shin Megami Tensei V, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga und viele weitere Spiele.

Weiter unten haben wir eine erste Preview mit den reduzierten Spielen (inklusive der Höhe des Rabatts) für euch. Denkt aber immer an einen kurzen Preisvergleich vorher.

Eigentlich wäre das die Deal-Aktion, die passend zur E3 und zu einer Nintendo Direct online geht. Sehen wir also vielleicht sehr bald eine Direct? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Nintendo das Event noch diese Woche ankündigt.

Nintendo Switch Super Sale Preview

New Pokémon Snap 33 %

The Legend of Zelda: Link’s Awakening 33 %

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 20 %

Dark Souls: Remastered 50 %

Among Us 25 %

DOOM® Eternal 67 %

Monster Hunter Rise 50 %

Hades 40 %

Cuphead 30 %

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition 33 %

Sonic Mania 50 %

Luigi’s Mansion 3 33 %

Bastion 77 %

Mario + Rabbids Kingdom Battle 75 %

Splatoon 2 33 %

