1&1 All-Net-Flat: Bis zu 6 Freimonate

Ab sofort gibt es die 1&1 All-Net-Flat-Tarife mit bis zu 6 Freimonaten. Wie üblich gilt das für die „LTE- und E-Netz Tarife“, also nicht im Netz von Vodafone.

Die 1&1 All-Net-Flat kann schon immer in der ersten Zeit der Vertragslaufzeit vergünstigt erworben werden. Diesen Bonus baut 1&1 in regelmäßigen Abständen um. Nun war es wieder so weit, was zu folgenden motivierten Tarifangeboten führt:

1&1 All-Net-Flat S: 6 Freimonate, danach 9,99 €/Monat; ab Monat 11 dann 19,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat M: 5 Freimonate, danach 9,99 €/Monat; ab Monat 11 dann 24,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat L: 4 Freimonate, danach 14,99 €/Monat; ab Monat 11 dann 29,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat XL: 3 Freimonate, danach 19,99 €/Monat; ab Monat 11 dann 34,99 €/Monat

Das Angebot gilt nicht für 1&1 Tarife mit Smartphone, nicht für 1&1 Tarife ohne Vertragslaufzeit und ebenfalls nicht für die 1&1 Tarife im D-Netz.

Auch gab es aktuell wieder einige Anpassungen beim 1&1 Hardware-Angebot, auf das wir nachfolgend verweisen.

Folgende Smartphones werden im Preis gesenkt:

Samsung Galaxy S20/+ in allen Varianten um 48,- € in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Huawei P40 Lite um 29,99 € in der 1&1 All-Net-Flat M und in der 1&1 All-Net-Flat S um 18,- €

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Entfall der Einmalpreise in allen Tarifen und zusätzliche Preissenkung in der 1&1 All-Net-Flat M um 14,- €

Folgende Smartphones werden im Preis erhöht:

Samsung Galaxy S20 Ultra um 48,- € in der 1&1 All-Net-Flat M und um 148,- € in der 1&1 All-Net-Flat S

Samsung Galaxy A71 um bis zu 70,- €

Huawei P40 Pro um 44,- € ab 1&1 All-Net-Flat L

Huawei P40 Lite um 42,- € ab 1&1 All-Net-Flat L

Xiaomi Redmi Note 8 Pro um bis zu 16,- €

