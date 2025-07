Mercedes: Der Elektroauto-Neustart sei bisher „sehr erfreulich“

Mercedes will in diesem Jahr raus aus der Krise und endlich auch erfolgreich mit Elektroautos sein, die EG-Zeiten sind vorbei. 2026 folgt die richtigen Offensive, in diesem Jahr geht es aber bereits mit der neuen MMA-Plattform und dem CLA los.

Und da ist Mercedes mit der Nachfrage sehr zufrieden, laut Produktionschef Jörg Burzer sei „der Auftragseingang sehr erfreulich“. In der zweiten Jahreshälfte geht es daher in den Drei-Schicht-Betrieb und die Lieferzeiten liegen schon bei 2026.

Laut Automobilwoche sei sogar schon von einem Bestellstopp für Mercedes-Mitarbeiter die Rede, denn die „Kunden haben immer Vorrang“. Konkrete Zahlen? Diese nennt Mercedes für den elektrischen CLA leider nicht. Ende des Jahre folgt noch der Kombi (sorry, Shooting Brake) und nächstes Jahr dann der passende SUV.

