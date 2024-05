1&1 HD TV bei DSL- und Glasfaseranschlüssen inklusive

Wer einen 1&1 DSL- oder -Glasfaser-Tarif abschließt, erhält auf Wunsch die IPTV-Option 1&1 HD TV ab sofort für monatlich „0 Euro“ dazu.

1&1 bietet ab sofort drei verschiedene IPTV-Pakete für seine DSL- und Glasfaseranschlüsse an. Die Pakete 1&1 HD TV Smart, 1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max bieten eine Auswahl an Sendern in HD-Qualität, Fernsehen auf mehreren Geräten gleichzeitig und Komfortfunktionen wie die Möglichkeit, das Programm aufzuzeichnen. Außerdem ist der eigene Video-on-Demand-Dienst 1&1 Cinema enthalten.

Interessenten profitieren von neuen Angeboten: 1&1 HD TV Smart ist sozusagen die Basis und das ist bei bestimmten Breitbandanschlüssen kostenlos enthalten, 1&1 HD TV Plus (1,99 € mtl.) und 1&1 HD TV Max 4,99 € mtl.) können kostenpflichtig hinzugebucht werden.

1&1 HD TV Plus und Max als Zubuchoption

1&1 bietet mit 1&1 HD TV Plus ein IPTV-Paket zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen für 1,99 Euro monatlich an. Nutzer können auf bis zu vier TV-Geräten gleichzeitig nicht nur die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern auch viele andere, private Kanäle in HD-Qualität empfangen. Insgesamt stehen über 100 Sender zur Verfügung, 88 davon in HD-Qualität. Der 1&1 Cloud-Recorder bietet Speicherplatz für zehn Stunden Aufnahmematerial.

Mit 1&1 HD TV Max ist für 4,99 Euro monatlich zusätzlich EU-weit eine mobile Nutzung auf allen Geräten inklusive Smartphones oder Tablets möglich, wodurch die meisten Sender immer und überall auch auf mobilen Geräten abrufbar sind.

Zu dieser Auswahl können bis zu vier 1&1 TV-Boxen für je 4,99 Euro pro Monat gebucht werden. Zusätzlich steht bei 1&1 als Aktion der 65″ Crystal UHD Smart TV von Samsung als Ratenkauf über 24 Monate für 29,99 Euro monatlich bereit. Von dieser Art Hardwareerwerb bin ich allerdings kein Freund.

Zu 1&1 HD TV →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->