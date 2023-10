1&1 hat jetzt einen eigenen Streaming-Dienst

1&1 Cinema ist die Onlinevideothek von 1&1. Der Streaming-Dienst startet auf immer mehr Plattformen und bietet auch kostenfreie Inhalte.

Nachdem die TV-App von 1&1 heute unter iOS zu „1&1 TV und Filme“ wurde, muss ich das Thema 1&1 Cinema doch mal hier im Blog aufmachen. Seit Ende September ist der neue Video-on-Demand-Dienst nämlich bereits verfügbar, ging bisher aber etwas unter. Mit dem Dienst steht eine Auswahl von „tausenden Top-Filmen und -Serien“ zum Leihen und Kaufen zur Verfügung. Zudem stellt 1&1 regelmäßig kostenfreie Filme bereit.

1&1-Kunden erhalten 1&1 Cinema mit einem neuen Internetvertrag, einem Tarifwechsel oder als Option, wenn sie bereits einen Internetvertrag haben. 1&1 Cinema lässt sich demnach als kostenlose Option ordern – entweder in Kombination mit 1&1 HD TV oder als Einzelprodukt. Zum Feature heißt es:

Mit 1&1 Cinema ergänzen Sie Ihr Unterhaltungsangebot. Neben vielen kostenlosen Inhalten bietet 1&1 Cinema auch eine große Auswahl an Videos zum Kaufen oder Leihen. Stellen Sie sich so Ihre persönliche Videothek über „Meine Inhalte“ zusammen. Die Titel sind darüber hinaus in unterschiedlichen Video-Qualitäten verfügbar. Wir berechnen Ihnen die Leihe und den Kauf in Ihrer nächten 1&1 Rechnung.