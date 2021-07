1&1 All-Net-Flat: Tarife ohne Vertragslaufzeit sind zurück

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese können mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden. Aktuell gab es wieder einige Anpassungen.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware und den Preisaktionen vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen.

Auch erwähnenswert: Die Tarife ohne Vertragslaufzeit sind zurück. Diese waren nun lange Zeit nicht zu haben und sind wie zuvor wieder monatlich kündbar.

Diese Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Anpassungen und neue Geräte

Ab sofort gibt es bei 1&1 folgenden Portfolio- und Preisanpassungen bei ausgewählten Endgeräten und Tarifen.

Wiedereinführung 1&1 All-Net-Flat-Tarife ohne Vertragslaufzeit

Aktuell beträgt der Bereitstellungspreis 19,90 € statt 39,90 €. Die Tarife sind monatlich kündbar und im Telefónica-Netz angesiedelt. Preislich schauen sie wie folgt aus:

1&1 All-Net-Flat LTE S mit 3 GB Datenvolumen 19,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat LTE M mit 10 GB statt 5 GB Datenvolumen 24,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat LTE L mit 20 GB statt 10 GB Datenvolumen 29,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat 5G XL mit 50 GB statt 25 GB Datenvolumen 34,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat 5G XXL mit Unlimited statt 50 GB Datenvolumen 69,99 €/Monat

Zu den Tarifen ohne Laufzeit →

Neue Smartphones und Aktionen bei 1&1

Samsung Galaxy A22

Erhältlich als 64 GB Speichervariante in den Farben schwarz, weiß und violett.

In Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat LTE XS in den ersten 6 Monaten für 6,99 €/Monat, danach 19,99 €/Monat und einmalig 0,- €

Erhältlich als 64 GB Speichervariante in den Farben schwarz, weiß und violett. In Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat LTE XS in den ersten 6 Monaten für 6,99 €/Monat, danach 19,99 €/Monat und einmalig 0,- € XIAOMI Mi 11 Lite 5G mit gratis Standing Fan 2 Lite

Besteller eines XIAOMI Mi 11 Lite 5G erhalten den XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2 Lite im Wert von 79,- € gratis.

In Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat LTE S in den ersten 6 Monaten für nur 12,99 €/Monat, danach 32,99 €/Monat und einmalig 0,- €

Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Besteller eines XIAOMI Mi 11 Lite 5G erhalten den XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2 Lite im Wert von 79,- € gratis. In Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat LTE S in den ersten 6 Monaten für nur 12,99 €/Monat, danach 32,99 €/Monat und einmalig 0,- € Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Oppo Find X3 Lite / Find X3 Pro / A54 mit gratis Kopfhörer

Besteller eines Oppo Find X3 Lite oder Oppo Find X3 Pro erhalten die Oppo Enco X Kopfhörer im Wert von 179,- € gratis dazu.

Besteller eines Oppo A54 erhalten die Oppo Enco Air Kopfhörer im Wert von 79,- € gratis dazu.

Aktionszeitraum: 15.07. bis 05.08.2021

Besteller eines Oppo Find X3 Lite oder Oppo Find X3 Pro erhalten die Oppo Enco X Kopfhörer im Wert von 179,- € gratis dazu. Besteller eines Oppo A54 erhalten die Oppo Enco Air Kopfhörer im Wert von 79,- € gratis dazu. Aktionszeitraum: 15.07. bis 05.08.2021 HUAWEI Bundles mit HUAWEI Watch 3

Besteller eines HUAWEI P40 Pro Plus, P40 Pro, P40 lite oder Mate 40 Pro erhalten auf Wunsch die HUAWEI Watch 3 für nur 10,- €/Monat.

Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Neue Laptops und Preisanpassungen bei 1&1

HUAWEI Matebook D14 (2020) mit gratis Monitor

HUAWEI Display 23,8“ und 1&1 LTE WLAN-Router im Wert von insgesamt 218,- € gratis dazu!

Aktionszeitraum: 13.07. bis 09.08.2021

Die folgenden Geräte gibt es inklusive gratis Mobile WLAN-Router im Wert von 59,- €.

Preisanpassungen:

Die Preisanpassungen gelten für alle Speichervarianten und Bundles mit Apple Watch / Airpods.

iPhone 11 Preissenkung in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen LTE M – 5G XXL um bis zu 72,- € .

iPhone 12 mini Preissenkung in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen LTE M – 5G XXL um bis zu 72,- €

iPhone 12 Preissenkung in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen LTE M – 5G XXL um bis zu 72,- €

Zu allen Smartphones bei 1&1 →

Entfall folgender Geräte oder Aktionen:

Samsung Sky Ticket Aktion bei Bestellung ausgewählter Samsung Tablets & Laptops

Samsung Galaxy A21s als Standalone und Bundle

Oppo A54 & den gratis Oppo Enco W31 Kopfhörer

Watch GT2 Pro Sport aus der Mobile Vorteilswelt

Zu den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.



Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

