1&1 startet DSL-Aktionstarif mit DSL 50, HomeServer Speed+ und HD-TV

1&1 baut sein Tarifangebot aus und führt den neuen „1&1 Best of DSL-Tarif“ ein. Dieser bündelt beliebte Tarifbestandteile der 1&1 DSL-Kunden.

Das neue DSL-Paket bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit pro Sekunde und ist ab sofort für monatlich 29,99 Euro während der gesamten Vertragslaufzeit erhältlich.

Zum DSL-Anschluss gibt es im „Best of-Paket“ ebenfalls den 1&1 HomeServer Speed+ (AVM FRITZ!Box 7590) für 0 Euro inklusive sowie das Produkt 1&1 HD-TV dauerhaft ohne Aufpreis dazu

Der gesamte Preisvorteil beim neuen Tarif 1&1 Best of DSL beträgt laut 1&1 über 36 Prozent bzw. knapp 17 Euro monatlich.

1&1 All-Net-Flat statt HD TV auf Wunsch

Anstatt des 1&1 HD Fernsehen können sich Kunden im neuen Tarif 1&1 Best of DSL auf Wunsch auch für eine 1&1 All-Net-Flat mit 1 GB „Highspeed-Datenvolumen“ entscheiden. In diesem Fall kann sich der Kunde dann auch ein Smartphone für einen Aufpreis ab 7,99 Euro monatlich und einer „Einmalzahlung von 0 Euro“ hinzubuchen. Die detaillierten Konditionen hängen vom gewählten Smartphone ab.

