1&1 Cloud: Neue Auto-Upload-Funktion unter iOS

Wer Kunde bei 1&1 ist, hat mit seinem Vertrag vermutlich auch Zugang zur 1&1 Cloud erhalten. Diese lässt sich unter anderem mit Apps nutzen.

1&1 hat der iOS-App „1&1 Cloud“ aktuell ein Update verpasst, welches unter anderem eine neue Auto-Upload-Funktion mitbringt. Auch das allgemeine „Look & Feel“ der App wurde verbessert, sodass diese nun etwas ansprechender und moderner ausschaut.

-->

Mit der Auto-Upload-Funktion lassen sich Fotos und auf Wunsch auch Videos automatisiert in der 1&1 Cloud hochladen. Das kann immer erfolgen, oder nur, wenn man sich aktuell in einem WLAN-Netzwerk befindet. Die Sicherung muss einmalig in den App-Einstellungen aktiviert werden.

1 Euro pro 1 GB: Drillisch-Marke startet 6 GB Allnet-Flat für 5,99 Euro mtl. Zwei Drillisch-Mobilfunkmarken legen ab sofort neue Aktionstarife auf. Interessant ist hierbei vor allem, dass es auch einen „kleinen“ Tarif zu gutem Kurs gibt. Ab heute und bis zum 17. Mai 2021 gibt es zwei angepasste Allnet-Flat-Tarife von den Mobilfunkmarken sim.de…12. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->