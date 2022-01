1&1 DSL: Der Bereitstellungspreis sinkt

Ab sofort gibt es die 1&1 DSL Tarife mit auf 47,60 Euro gesenktem Bereitstellungspreises. Dieser gilt für Anbieterwechsel sowie Neuanschlüsse.

Bisher lag der Bereitstellungsgebühr bei einmalig 67,40 Euro, es geht also knapp 20 Euro runter. Zusätzlich bietet 1&1 im Januar weiterhin den 1&1 DSL-Anschluss ab 50 Mbit/s inklusive WLAN-Router und Cloud-Speicher in den ersten zehn Monaten für einen „Grundpreis von 0 Euro“ an.

Die Kostenersparnis beträgt damit rechnerisch bis zu knapp 400 Euro. Ein Grundpreis von 0 Euro in den ersten zehn Monaten gilt konkret für die Tarife 1&1 DSL 50, DSL 100, DSL 250 und Glasfaser 1.000. Darüber hinaus wird der Tarif 1&1 DSL 16 für 9,99 Euro anstatt monatlich 29,99 Euro angeboten. Die reduzierte Grundgebühr in diesem Tarif gilt für sechs Monate.

Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Informationen zum 1&1 DSL-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

