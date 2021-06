1&1: Aktuelle Preisanpassungen und neue Geräte von Oppo und Samsung

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese können mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden. Aktuell passt man wieder einige Preise an.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen. Auch gibt es einen neuen Aktionstarif.

Diese Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Preisanpassungen und neue Geräte

Ab sofort gibt es bei 1&1 folgenden Portfolio- und Preisanpassungen bei ausgewählten Endgeräten.

Neu dabei:

Oppo A54 5G mit gratis Oppo Enco W31 Kopfhörer im Wert von 69,- € – Inklusive 1&1 All-Net-Flat LTE S ab 9,99 €/Monat in den ersten 6 Monaten, danach 29,99 €/Monat

Samsung Galaxy Book Go – Inklusive 1&1 Daten-Flat LTE S ab 14,99 €/Monat in den ersten 6 Monaten, danach 29,99 €/Monat

Neu dabei im Bereich Zubehör:

Samsung Galaxy Buds Live – Farbe schwarz, bronze und weiß, im Wert von 169,- €

Samsung Galaxy Buds Pro – Farbe schwarz, im Wert von 229,- €

Samsung Galaxy S View Wallet Cover für Galaxy A52 – Farbe schwarz, im Wert von 39,90 €

Samsung Wireless Charger Trio – Farbe schwarz, im Wert von 99,90 €

Entfall folgender Geräte oder Aktionen:

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Aktion mit gratis Kopfhörer

Xiaomi Mi 10 T Pro Aktion mit gratis Mi Watch Lite

HUAWEI P40 Pro und Mate 40 Pro Aktion mit gratis Watch GT2 Porsche

Ende der Vermarktung der Watch GT2 Pro Sport in der Vorteilswelt

iPad Pro 11“ (2020) inkl. Magic Keyboard – Bundle in allen Farb- und Speichervarianten

iPad Pro 12.9“ (2020) inkl. Magic Keyboard – Bundle in allen Farb- und Speichervarianten

Samsung Z Flip 5G standalone und im Bundle mit Watch3

Samsung Sky Ticket Aktion

Exklusiv bei 1&1 erhalten alle Besteller eines Samsung Tablets oder Laptops ein gratis Sky Ticket Entertainment & Cinema Paket im Wert von 89,- €. Die Aktion gilt, „nur so lange der Vorrat reicht“. Teilnehmende Geräte sind Samsung Galaxy Tab S6 lite , Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Book S , Samsung Galaxy Book Pro und das Samsung Galaxy Book Go .

