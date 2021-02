5G: Vodafone schaltet heute 2.200 Antennen scharf

An rund 800 Standorten in Deutschland schalten Vodafone-Techniker heute mehr als 2.200 Antennen für das neue 5G-Mobilfunk-Netz live.

In mehr als 300 Städten und Gemeinden haben Vodafone-Mitarbeiter in den vergangenen Wochen Mobilfunkmasten für die neue Technik vorbereitet. Heute bringen sie die 5G-Stationen laut Vodafone Pressemeldung ans Netz.

In den Ruhrgebiets-Großstädten Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr. In Städten wie Göttingen und Glauchau. Und in ländlichen Gemeinden wie Ohmberg oder Wahlheim. Mit der 5G-Freischaltung an mehreren Orten in Deutschland ist das 5G-Netz von Vodafone jetzt für „mehr als 20 Millionen Menschen“ verfügbar.

Vodafone setzt auf Mid-Band, High-Band und Low-Band

An den meisten Standorten nutzt Vodafone 5G-Frequenzen aus dem sogenannten Mid-Band (1,8 Gigahertz-Bereich) und an besonders hoch frequentierten Orten auf Frequenzen aus dem High-Band (3,5 Gigahertz).

Eine Mobilfunk-Station, an der 5G im Mid-Band aktiviert wird, versorgt einen Umkreis von bis zu drei Kilometern mit der neuen Mobilfunk-Technik und bringt momentan Bandbreiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde. Eine 5G-Station im High-Band kann Geschwindigkeiten von bis 1.000 Megabit pro Sekunden erreichen, versorgt aber nur einen Umkreis von maximal einem Kilometer mit Netz.

Ergänzend zum 5G-Ausbau im High-Band und im Mid-Band nutzt Vodafone als einziger Anbieter an vereinzelten Standorten auch Frequenzen im sogenannten Low-Band (700 Megahertz), um Mobilfunk auf dem Land auszubauen. Diese Frequenzen reichen sehr weit (bis zu acht Kilometer weit) und bringen Bandbreiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde – im 5G-Netz ebenso wie im LTE-Netz.

Vodafone 5G-Netzabdeckung prüfen →

