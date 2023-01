Advance Wars für die Nintendo Switch dürfte bald kommen

Nintendo sitzt seit letztem Jahr auf einem fertigen Spiel für die Switch: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Der Titel wurde letztes Jahr spontan verschoben, da der Krieg in der Ukraine noch ganz frisch war. Seit dem schweigt Nintendo aber dazu.

Ein neues Datum bekamen wir also nicht und in den Finanzberichten hieß es immer nur TBA (to be announced). Doch jetzt deutet sich an, dass wir bald Advance Wars für die Nintendo Switch sehen werden und der Verkauf noch Anfang 2023 startet.

Eigentlich war mal ein Launch am 8. April 2022 geplant und ich vermute, dass da im Februar eine Nintendo Direct kommt, auf der man neue Switch-Spiele für 2023 zeigt und auf der wir dann ein neues Datum für dieses Spiel bekommen werden.

