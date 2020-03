ALDI TALK verringert die Daten-Drosselung

Bei o2 hatte man heute bereits für o2- und Blau-Mobilfunkkunden die Lockerung der Daten-Drosselung verkündet. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass dies auch für ALDI Talk gilt.

Das bedeutet, auch ALDI TALK hebt der Anbieter die Surf-Geschwindigkeit nach Verbrauch des Datenvolumens vorübergehend an. Dadurch sollen ALDI-TALK-Kunden in den kommenden Wochen verschiedene Smartphone-Anwendungen besser weiternutzen können.

-->

Kunden von ALDI TALK müssen nichts weiter tun, um von dieser Maßnahme zu profitieren: Die höheren Surf-Geschwindigkeiten werden automatisch und kostenfrei für sie eingestellt.

Nach Verbrauch des „Highspeed-Volumens“ surfen sie unbegrenzt mit 384 Kbit/s weiter. Sie benötigen dafür eines der ALDI TALK Kombi-Pakete, Internet-Flatrates oder Musik-Pakete. Regulär läge die reduzierte Surf-Geschwindigkeit in den Aldi-Tarifen bei 56 Kbit/s.

Die technische Umsetzung erfolgt innerhalb der kommenden ein bis zwei Wochen. Kunden werden laut ALDI-Pressemeldung noch einmal separat über die gängigen Informationswege informiert. Die Regelung gilt für alle Kunden vorbehaltlich bis Ende April.

Mit dieser Maßnahme möchte ALDI TALK einen Beitrag dazu leisten, den Alltag der Kunden in dieser herausfordernden Situation zu erleichtern. Der Anbieter stellt hiermit die mobile Grundversorgung aller Kunden in gleichem und fairem Maße sicher – und das deutschlandweit. Gleichzeitig geht ALDI TALK in dieser besonderen Situation damit proaktiv auf das deutlich gestiegene Informations- und Kommunikationsbedürfnis seiner Kunden ein.