Amazon aktualisiert Echo Show 8 und Echo Show 5

Heute hat Amazon mit den neuen Echo Show 8 und Echo Show 5 die neueste Generation der Echo Show-Geräte vorgestellt.

Der neue Echo Show 8 (Bild oben) verfügt über ein 8-Zoll-HD-Display mit adaptiver Farbanpassung, eine 13-Megapixel-Kamera mit integrierter Kameraabdeckung, einen neuen Octa-Core-Prozessor sowie Stereolautsprecher. Bei Videoanrufen schwenkt und zoomt die Kamera automatisch.

Der Echo Show 5 bietet ein 5,5-Zoll-Display. Das Gerät ist in drei Farben erhältlich – Anthrazit, Weiß und Dunkelblau. Amazon spricht zudem von einer „verbesserten HD-Kamera mit doppelt so vielen Pixeln“. Die Unterschiede zur Vorgängerversion halten sich also in Grenzen.

Der Echo Show 8 (129,99 Euro) ist in Anthrazit und Weiß erhältlich. Der Echo Show 5 (84,99 Euro) wird in Anthrazit, Weiß und Dunkelblau angeboten. Beide Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt laut Amazon im nächsten Monat.

