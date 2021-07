Amazon Fresh liefert Lebensmittel in Hamburg schneller

Nachdem Prime-Mitglieder in München, Berlin und Potsdam ihren Wocheneinkauf mit Amazon Fresh schneller erhalten können, ist dies nun auch in Hamburg der Fall.

Kunden in Hamburg erhalten ab sofort eine schnellere Lebensmittel-Lieferung über Amazon Fresh. Bestellungen können demnach innerhalb von 3 Stunden geliefert werden. Prime-Mitglieder in verfügbaren Liefergebieten können bis 19:00 Uhr bestellen und erhalten ihre Lieferung noch am selben Tag.

-->

Es fällt keine zusätzliche Mitgliedsgebühr für die Nutzung von Amazon Fresh an und mit der Inbetriebnahme eines neuen Depots in Hamburg sollen die Bestellungen für eine Lieferung innerhalb weniger Stunden am selben Tag aufgegeben werden. Außerdem können Kunden in entsprechenden Gebieten für ihre Bestellung neben dem 2-Stunden-Lieferfenster nun auch ein 1-Stunden-Lieferfenster wählen.

In München, Berlin und Hamburg liefert Amazon Fresh bei Bestellungen ab einem Wert von 80 Euro in einem 2-Stunden-Lieferfenster kostenfrei. Kleinere Bestellungen ab 20 Euro können für eine Liefergebühr von 3,99 Euro aufgegeben werden. Daneben gibt es die Option, zwischen einem 1-Stunden-Lieferfenster für 3,99 Euro für Bestellungen ab 80 Euro oder 6,99 Euro für kleinere Bestellungen ab 20 Euro zu wählen.

Zu Amazon Fresh →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->